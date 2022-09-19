SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da yeni dönem! Fatih Terim ile Okan Buruk kıyaslanmaya başladı

Galatasaray'da yeni dönem! Fatih Terim ile Okan Buruk kıyaslanmaya başladı

19.09.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da aldığı puanlarla yavaş yavaş havaya giren Okan Buruk, Fatih Terim ile karşılaştırılmaya bile başladı. Sarı-kırmızılıların efsanesi olan ve daha önce kimseyle kıyaslanmayan Fatih Terim, Okan Buruk ile şimdiden rakip oldu. Galatasaray'da yeni dönem olarak adlandırılan bu kıyaslama bazı taraftarları rahatsız etti. Artık Fatih Terim'in yerine gelebilecek bir hoca olarak görülen Okan Buruk, bazı istatistiklerde Terim'in gerisinde kaldı.

Galatasaray'da Fatih Terim ilk kez kıyaslanmaya başladı. Okan Buruk ile yeni bir serüvene çıkan sarı-kırmızılılarda taraftarlar da hocadan çok memnun. Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, takımın başına kim gelirse gelsin hep birinci tercih olmuştu. Fakat taraftarlar artık Okan Buruk'u Fatih Terim ile kıyaslamaya başladı.

Fatih Terim ile geçen sezon ilk 7 hafta

226614

Galibiyet: 3
Beraberlik: 2
Mağlubiyet: 2

Atılan gol: 10
Yenilen gol: 10

Okan Buruk ile bu sezon il 7 hafta

465860

Galibiyet: 5
Beraberlik: 1
Mağlubiyet: 1

Atılan gol: 9
Yenilen gol: 5

OKAN BURUK FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.