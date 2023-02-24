Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! Sarı-Kırmızılılar'dan Juan Mata'ya veda! Yeni adresi...

12 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Juan Mata, şu ana kadar 12 resmi maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki on numara bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcu takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.