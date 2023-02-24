Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! Sarı-Kırmızılılar'dan Juan Mata'ya veda! Yeni adresi...

Okan Buruk ile bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan Sam Adekugbe sezon sonuna kadar kiralandı.
Takıma katılan isimlerin yanı sıra ilk yarıdaki performansıyla beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'in sözleşmesi feshedilirken, sözleşmesi uzatılan Metehan Baltacı; sezon sonuna kadar Manisa FK'ya kiralandı.
İsmail Çipe'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda sonlandırıldı. Galatasaray'da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Patrick van Aanholt da PSV Eindhoven'a kiralandı.
Sarı-Kırmızılılar'da tüm bu gelişmeler yaşanırken, Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Juan Mata konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, İspanyol futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu maddesini kullanmayacağı belirtildi.
İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas'ın Juan Mata'nın menajeriyle transfer için temaslarına başladığı kaydedildi. İspanyol oyuncuyu transfer etmek isteyen Las Palmas'ın Juan Mata ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu vurgulandı. Juan Mata'nın da İspanya'da futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Juan Mata, şu ana kadar 12 resmi maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki on numara bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcu takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.