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Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor! Sarı-Kırmızılılar'dan Juan Mata'ya veda! Yeni adresi...

24.02.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Buruk ile müthiş bir grafik yakalayan Galatasaray saha içi başarısının yanı sıra transferde de oldukça başarılı adımlar atıyor. Son olarak Nicolo Zaniolo ile kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da beklentilerin altında kalan bazı isimlerle de yollar ayrılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk ile bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan Sam Adekugbe sezon sonuna kadar kiralandı.

AYRILIKLAR YAŞANDI 

AYRILIKLAR YAŞANDI 

Takıma katılan isimlerin yanı sıra ilk yarıdaki performansıyla beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'in sözleşmesi feshedilirken, sözleşmesi uzatılan Metehan Baltacı; sezon sonuna kadar Manisa FK'ya kiralandı.

İsmail Çipe'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda sonlandırıldı. Galatasaray'da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Patrick van Aanholt da PSV Eindhoven'a kiralandı.

YILDIZ İSİM AYRILIYOR 

YILDIZ İSİM AYRILIYOR 

Sarı-Kırmızılılar'da tüm bu gelişmeler yaşanırken, Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Juan Mata konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, İspanyol futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu maddesini kullanmayacağı belirtildi.

İSPANYA'YA SICAK BAKIYOR

İSPANYA'YA SICAK BAKIYOR

İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas'ın Juan Mata'nın menajeriyle transfer için temaslarına başladığı kaydedildi. İspanyol oyuncuyu transfer etmek isteyen Las Palmas'ın Juan Mata ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu vurgulandı. Juan Mata'nın da İspanya'da futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

12 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST 

12 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST 

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Juan Mata, şu ana kadar 12 resmi maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki on numara bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcu takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.

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