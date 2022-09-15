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Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...

15.09.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, gösterdiği ilk maç performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış durumda. 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için tüm sınırları zorlayan sarı-kırmızılılarda kriz çıktı. Yusuf'un Türk statüsünde oynayamayacak olması Okan Buruk'un elini kolunu bağlamış durumda...

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen müthiş bir yeteneğe sahip olan genç oyuncunun başı pasaportuyla dertte. Türk pasaportu olmadığı için yabancı sayılan Yusuf Demir için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar olumsuz cevap aldı.

TÜRK MİLLİ TAKIMI ŞANSI KALMADI

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Daha önce 4 kez Avusturya forması giyen Yusuf'un Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmadı. Spor Toto Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılan Yusuf için tüm şartlar zorlansa da Türk sayılması imkansız durumda.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

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“Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum”

YUSUF DEMİR FOTOĞRAFLARI

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