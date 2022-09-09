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Galatasaray'da Yusuf Demir transferi ortalığı karıştırdı! Arda Güler gündeme geldi

09.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yapılan transferler taraftarları bir hayli mutlu etmiş durumda. Özellikle Icardi ve Yusuf Demir transferlerinden memnun olan sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada atışmaya bile başladı. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile Yusuf Demir'i kıyaslayan taraftarlar, aralarında küçük çaplı yarışmalar başlattı. Yusuf Demir ile Arda Güler'i kıyaslayan iki takım taraftarları, hangisinin daha iyi olduğu konusunda fikir paylaşımı yapıyor.

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Yusuf Demir transferi Fenerbahçe'yi de etkiledi. Potansiyeliyle tüm dünyanın dikkatini çeken Yusuf Demir, geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Fakat beklenen performansı yakalayamayan Yusuf, kulübü Rapid Wien'e geri dönmüştü.

GALATASARAY BONSERVİSİYLE ALDI

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Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'in potansiyeline güvendiği için Rapid Wien'e 6 milyon Euro bonservis ödeyip genç oyuncuyu renklerine bağladı. Dev kulüplerin radarında olan Yusuf, şimdiden kıyaslanmaya başladı.

ARDA GÜLER VE YUSUF DEMİR KARŞILAŞTIRMASI

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Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir, şimdiden Arda Güler ile kıyaslanmaya başladı. Potansiyel olarak çok fazla bir kalitesi olan Yusuf Demir için sarı-kırmızılı taraftarlar Arda Güler ile yarışa başladı. ''Fenerbahçe'de Arda Güler varsa bizde de Yusuf Demir var'' şeklinde yorumlar yapan taraftarlar, Yusuf'a çok güvendiklerini dile getirmiş oldu.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir Arda Güler fenerbahçe galatasaray
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