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Galatasaray'daki kaderi değişmedi... Falcao'da olanlar oldu!

08.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Monaco'dan uzun uğraşlar sonucu büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar neticesinde eski performansından oldukça uzak bir görüntü çizen Radamel Falcao, İspanyol kulübü Rayo Vallecano'ya bedelsiz olarak gönderilmişti. Burada da Sarı-Kırmızılı takımın formasını giydiği dönemden farklı bir grafik çizmeyen Kolombiyalı, İspanyol basınında gündem oldu. İşte detaylar...

Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ancak performansıyla tartışmaların odağı olan ve Rayo Vallecano'ya bedelsiz olarak transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao İspanya'da gündemde.

İSPANYA'DA DA AYNI SENARYO!

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Sürekli sakatlanması ve beklenilen katkıyı verememesi sonrası İspanyol medyasında da eleştirilen golcü isim Rayo Vallecano formasıyla da ligdeki 8 maçta sadece bir maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

'OYNAMAK İSTİYORUM'

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İspanyol basınında çıkan habere göre; 36 yaşındaki santrforun tek ilk 11 başladığı maçta da Vallecano'nun, sahasında Mallorca karşısında 2-0'lık skorla mağlup olduğu kaydedildi. Rayo Vallecano'da, Atletico Madrid'den transfer edilen Sergio Camello'nun teknik direktör Andoni Iraola Sagarna'nın ilk tercihi olduğu ifade edilirken, Falcao'nun da takımda daha fazla süre almak istediği belirtildi.

Bu sezon Vallecano'da toplamda 8 maçta süre alan Falcao, skor katkısı üretemedi. Tecrübeli isim, geçen sezon ise La Liga'da 22 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Falcao'nun fotoğrafları...

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