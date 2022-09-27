Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed kendini buldu! Her maç atıyor...

Galatasaray'a Zamalek'ten transfer edilen ve bir türlü istenen patlamayı yapamayan Mostafa Mohamed, sezon başında Fransız ekibi Nantes'a kiralanmıştı. Fransa'da çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan yıldız oyuncu gündemden düşmüyor.

EYLÜL AYININ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Fransız temsilcisinde çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu Nantes'ta, Eylül ayının oyuncusu seçildi. Sadece 250 bin Euro kiralama ücretiyle takıma katılan Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde bulunan 5.75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen Nantes, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıp daha yüksek bir bedele başka takıma satmayı düşünüyor.