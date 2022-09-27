SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed kendini buldu! Her maç atıyor...

Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed kendini buldu! Her maç atıyor...

27.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Galatasaray'dan Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed yeni takımında adeta coştu... 11 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Mısırlı oyuncu, Nantes'ta Eylül ayının oyuncusu seçildi. Okan Buruk'un forma rotasyonunda 11 şansı bulamayacağı için takımdan gönderdiği Mostafa Mohamed şimdiden teknik heyeti pişman ettirdi.

Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'a Zamalek'ten transfer edilen ve bir türlü istenen patlamayı yapamayan Mostafa Mohamed, sezon başında Fransız ekibi Nantes'a kiralanmıştı. Fransa'da çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan yıldız oyuncu gündemden düşmüyor.

EYLÜL AYININ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Fransız temsilcisinde çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu Nantes'ta, Eylül ayının oyuncusu seçildi. Sadece 250 bin Euro kiralama ücretiyle takıma katılan Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde bulunan 5.75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen Nantes, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıp daha yüksek bir bedele başka takıma satmayı düşünüyor.

Galatasaray'ın emeklilik paylaşımda Gomis'in fotoğrafı taraftarın tepkisini çekti!Galatasaray'ın emeklilik paylaşımda Gomis'in fotoğrafı taraftarın tepkisini çekti!

MOSTAFA MOHAMED FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mostafa Mohamed galatasaray nantes mohamed yaşında sezon buruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

Fenerbahçe ihya olacak! Arap kulübünden transfer teklifi "Hemen satın"

Fenerbahçe ihya olacak! Arap kulübünden transfer teklifi "Hemen satın"

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Jorge Jesus Brezilya'ya dönmek istiyor! "1 yıllık sözleşme mi olur?"

Jorge Jesus Brezilya'ya dönmek istiyor! "1 yıllık sözleşme mi olur?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.