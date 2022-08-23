Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, sürpriz bir takıma imza atıyor!

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Fenerbahçe'den yaptığı transferle dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, şimdi de Galatasaray'da sözleşmesi biten

Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

FEGHOULI'Yİ ÇOK İSTİYORLAR

Yaptıkları transferlerle kendisinden söz ettiren Hull City, ligde 5. sırada yer alıyor. Cezayir basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki yıldız isim için Hull City girişimlere resmen başladı. Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öğrenildi.