Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, sürpriz bir takıma imza atıyor!

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Fenerbahçe'den yaptığı transferle dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, şimdi de Galatasaray'da sözleşmesi biten
Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.
Yaptıkları transferlerle kendisinden söz ettiren Hull City, ligde 5. sırada yer alıyor. Cezayir basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki yıldız isim için Hull City girişimlere resmen başladı. Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öğrenildi.
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