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Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, sürpriz bir takıma imza atıyor!

23.08.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli kendine takım arıyor. Üst seviyede bir takıma transfer olmak isteyen Sofiane Feghouli'ye sürpriz bir ekip talip oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Cezayirli futbolcuyu kadrosuna her an katabilir.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Fenerbahçe'den yaptığı transferle dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, şimdi de Galatasaray'da sözleşmesi biten
Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

FEGHOULI'Yİ ÇOK İSTİYORLAR

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Yaptıkları transferlerle kendisinden söz ettiren Hull City, ligde 5. sırada yer alıyor. Cezayir basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki yıldız isim için Hull City girişimlere resmen başladı. Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öğrenildi.

FEGHOULI FOTOĞRAFLARI

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Acun Ilıcalı feghouli galatasaray hull city
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