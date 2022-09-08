SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, gece yarısı KAP'a bildirildi

Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, gece yarısı KAP'a bildirildi

08.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, gece yarısında bir bomba daha patlattı. Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata'yı KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar ortalığı adeta ayağa kaldırdı. Icardi transferinin ardından Mata'yı da kadrosuna katan Galatasaray, gece yarısı yaptığı KAP bildirisiyle taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Galatasaray transferde tutulmuyor. Icardi'nin transfer edilmesinin ardından Juan Mata'yı da KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar taraftarını bir hayli mutlu etti.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

76316f82d3dd42e9b1568f5c5e823787

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

1.8 MİLYON EURO

181547823135

Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.

Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giyen Mata'nın bugün İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

YENİ GOLCÜ MAURO ICARDI

413e277fb1f74960979605bd8a735acb

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği ilk isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldız ve ailesini taşıyan uçak Roma'dan harekete ederek İstanbul'a geldi.

Icardi, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

YUSUF DEMİR'İ RENKLERİNE BAĞLADI

FcFm-9JXkAA5RLf

Galatasaray, Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir'i renklerine bağladı.

Cim Bom, Rapid Wien ile 19 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 6 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

KADROYA BİR DANİMARKALI DAHA

FcFm-9JWAAEy1lO

Galatasaray genç bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı Mathias Ross Jensen için Aalborg ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

HÜCUM HATTINA BİR TAKVİYE DAHA

FcGyh0jXkAA4VbH

Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.

JUAN MATA FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray juan mata atan galatasaray transfer yaşında da, kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Napoli, Liverpool'a kabus oldu! Kim Min-Jae...

Napoli, Liverpool'a kabus oldu! Kim Min-Jae...

Galatasaray transfere doymuyor! Resmi...

Galatasaray transfere doymuyor! Resmi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.