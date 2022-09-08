Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer! Juan Mata, gece yarısı KAP'a bildirildi

Galatasaray transferde tutulmuyor. Icardi'nin transfer edilmesinin ardından Juan Mata'yı da KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar taraftarını bir hayli mutlu etti.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

1.8 MİLYON EURO

Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.

Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giyen Mata'nın bugün İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

YENİ GOLCÜ MAURO ICARDI

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği ilk isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldız ve ailesini taşıyan uçak Roma'dan harekete ederek İstanbul'a geldi.

Icardi, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

YUSUF DEMİR'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Galatasaray, Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir'i renklerine bağladı.

Cim Bom, Rapid Wien ile 19 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 6 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

KADROYA BİR DANİMARKALI DAHA

Galatasaray genç bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı Mathias Ross Jensen için Aalborg ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

HÜCUM HATTINA BİR TAKVİYE DAHA

Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.