Galatasaray'dan Premier Lig'e gidiyor! Sarı-Kırmızılıar'a Victor Nelsson müjdesi... Para yağacak

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın ekip olarak gösterilen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Victor Nelsson için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.