Galatasaray'dan Premier Lig'e gidiyor! Sarı-Kırmızılıar'a Victor Nelsson müjdesi... Para yağacak

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın ekip olarak gösterilen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezonki performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Victor Nelsson için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
2021 yılında Danimarka ekibi Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu performansıyla dev kulüpleri peşine takarken, Nelsson için sürpriz bir talip çıktı.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden olan ve bu sezon şimdiye kadar topladığı 30 puanla 14. sırada bulunan Crystal Palace’ın, 24 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İngiliz ekibinin Nelsson’un transferinde ısrarcı olduğu da belirtildi.
75 yaşındaki İngiliz teknik adam Roy Hodgson'un çalıştırdığı Crystal Palace’ın, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı ekiple bir görüşme yapması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncunun da, futbol hayatına İngiltere’de devam etmeye sıcak baktığı ve sezon sonunda uygun koşulların sağlanması durumunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
TRT Spor’un haberine göre; Galatasaray’ın, Nelsson için belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Crystal Palace’ın bu ücreti ödemeyi kabul edebileceği ifade ediliyor.