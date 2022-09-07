Galatasaray'dan ters köşe! Son gün bombası... İşte yeni stoper

17 Haziran tarihinde başlayan transfer tescil dönemi 8 Eylül itibarıyla sona erecek. Transferde perdenin kapanmasına saatler kala hamlelerini sıklaştıran Galatasaray, taraftarın heyecanla beklediği Mauricio Icardi isminde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun ayrılığının ardından stoper transferi yapması beklenirken, bu mevki için mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Trtspor'un haberine göre; Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Ross için AaB Aalborg ile anlaştı. Daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Galatasaray, Danimarka kulübü ile yaptığı müzakereler sonrası genç oyuncu için anlaşma sağlandı. Ross, akşam saatlerinde Kopenhag'dan İstanbul'a gelecek.

17 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.