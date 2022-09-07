SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan ters köşe! Son gün bombası... İşte yeni stoper

Galatasaray'dan ters köşe! Son gün bombası... İşte yeni stoper

07.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Transfer tescil döneminde son güne gelinirken kulüpler vites yükseltmiş durumda. Birçok Süper Lig ekibi transferlerini arka arkaya açıklarken, Galatasaray'dan da flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Icardi transferinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar şimdi ise yeni stoperi ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

17 Haziran tarihinde başlayan transfer tescil dönemi 8 Eylül itibarıyla sona erecek. Transferde perdenin kapanmasına saatler kala hamlelerini sıklaştıran Galatasaray, taraftarın heyecanla beklediği Mauricio Icardi isminde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun ayrılığının ardından stoper transferi yapması beklenirken, bu mevki için mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

FcDWCSaXgAIJpVY

Trtspor'un haberine göre; Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Ross için AaB Aalborg ile anlaştı. Daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

3518405_810x458

Galatasaray, Danimarka kulübü ile yaptığı müzakereler sonrası genç oyuncu için anlaşma sağlandı. Ross, akşam saatlerinde Kopenhag'dan İstanbul'a gelecek.

17 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

mathias-ross_2714

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.

MATHIAS ROSS FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Süper Lig AZ Deniz Akkaya yaşında ak erden süper li
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kimi ters köşe yaptı ismail bardakcı gıbı mı yoksa seferovic gibimi
seferovic, kara panter, icardi ..fazla lüks olmadı mı? 4-4-2 çift forvetle 2000' yıllar Okan hoca o dönemin futbolcusu hem burası Galatasaray marka dünya markası hem Galatasaray toparlıyor daha iyi olacak kadro çok lüks kuruldu amaç şampiyonluk ve bizim ligimiz bize yakışan şampiyonlar müziği..Türkiye şampiyonlar ligi müziğini Cimbom sayesinde tanımıştır Türkiye'de Galatasaray ..

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

İmza aşamasında zam! G.Saray masadan kalktı

İmza aşamasında zam! G.Saray masadan kalktı

Marsilya'dan Cengiz için G.Saray'a karşı teklif!

Marsilya'dan Cengiz için G.Saray'a karşı teklif!

Belli oldu! Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Belli oldu! Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.