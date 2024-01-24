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Galatasaray durdu durdu bombayı patlattı, Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi! Teklif hazır

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Erden Timur çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. George Gardi ile Fransa'da bulunan Timur, Benzema için çalışmalara başlarken teklifini hazırladı. İşte detaylar...

Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
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Süper Lig'de ara transfer dönemi sürerken, temaslarda bulunmak üzere George Gardi ile Fransa'da bulunan ve daha sonra İngiltere ve İtalya'ya geçeceği öğrenilen Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Gardi aracılığıyla Karim Benzema'nın durumu hakkında bilgi edindiği öğrenildi.

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TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

Benzema ile Türkiye'de en yakın isimlerden olan politikacı Mustafa Demir ile de görüşen Timur'un aldığı bilgiler sonrası keyiflendiği öğrenilirken, Gardi Erden Timur'a, Al Ittihad'ın hocasının Benzema'nın takım antrenmanlarında yer almasını kabul etmediği bilgisini verdi. Fransız oyuncunun Cidde'de takımdan ayrı olarak tek başına çalıştığını anlattı.

KİRALIK TEKLİFİ

KİRALIK TEKLİFİ

Bu gelişme sonrası Galatasaray CEO'su Erden Timur, Gardi'ye Benzema için bir çalışma yapması talimatını verirken, menajer ve kulüp ile görüşmelerin ardından sezon sonuna kadar kiralama opsiyonunun mümkün olup olmadığı araştırılacak.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

ARABİSTAN'I REDDETTİ

Haberde, Al-Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da başka bir kulübe gitmeyi reddettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ittihad formasını 20 kez giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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