Galatasaray durdu durdu bombayı patlattı, Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi! Teklif hazır

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürerken, temaslarda bulunmak üzere George Gardi ile Fransa'da bulunan ve daha sonra İngiltere ve İtalya'ya geçeceği öğrenilen Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Gardi aracılığıyla Karim Benzema'nın durumu hakkında bilgi edindiği öğrenildi.
Benzema ile Türkiye'de en yakın isimlerden olan politikacı Mustafa Demir ile de görüşen Timur'un aldığı bilgiler sonrası keyiflendiği öğrenilirken, Gardi Erden Timur'a, Al Ittihad'ın hocasının Benzema'nın takım antrenmanlarında yer almasını kabul etmediği bilgisini verdi. Fransız oyuncunun Cidde'de takımdan ayrı olarak tek başına çalıştığını anlattı.
Bu gelişme sonrası Galatasaray CEO'su Erden Timur, Gardi'ye Benzema için bir çalışma yapması talimatını verirken, menajer ve kulüp ile görüşmelerin ardından sezon sonuna kadar kiralama opsiyonunun mümkün olup olmadığı araştırılacak.
Haberde, Al-Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da başka bir kulübe gitmeyi reddettiği belirtildi.
Bu sezon Al-Ittihad formasını 20 kez giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.