Galatasaray durdu durdu bombayı patlattı, Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi! Teklif hazır

KİRALIK TEKLİFİ

Bu gelişme sonrası Galatasaray CEO'su Erden Timur, Gardi'ye Benzema için bir çalışma yapması talimatını verirken, menajer ve kulüp ile görüşmelerin ardından sezon sonuna kadar kiralama opsiyonunun mümkün olup olmadığı araştırılacak.