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Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan Metin Görgün, intihar etti!

01.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi dev kulüplerde forma giyen eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün girdiği bunalım sonucu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kendini atarak intihar ettiği öğrenildi.

16 yıllık voleybolculuk kariyerinde bir çok başarıya imza atarak, A Milli Takım, Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan, son dönemde ise köşe yazarlığı ile yorumculuk yapan Metin Görgün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

85 kez milli formayı giyen Görgün, Türkiye Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşarken, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV’de medya alanında voleybola katkılar sağlıyordu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Galatasaray resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, basında yer alan Metin Görgün'ün kulüpten 5 milyon TL alacağı olduğu ve bu nedenle girdiği finansal kriz sonrası intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
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İntihar son dakika

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