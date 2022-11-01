Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan Metin Görgün, intihar etti!

16 yıllık voleybolculuk kariyerinde bir çok başarıya imza atarak, A Milli Takım, Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan, son dönemde ise köşe yazarlığı ile yorumculuk yapan Metin Görgün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

85 kez milli formayı giyen Görgün, Türkiye Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşarken, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye’ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV’de medya alanında voleybola katkılar sağlıyordu.