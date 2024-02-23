Galatasaray elendi, işler karıştı! UEFA ülke puanında korkutan tablo, ensemize dayandılar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumundaki Galatasaray son 16 Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag ile karşılaşırken, rakibine 4-1 mağlup olarak toplamda 6-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'ın mağlup olduğu mücadelenin oynandığı gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakibimiz Çekya'nın puanının yükselmesi dikkat çekti.

İLK 10'DA DEVLER LİGİ ÖNEMİ

UEFA ülke puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rakipleri Çekya ile İskoçya'nın Avrupa kupalarında yoluna devam eden takımları şu şekilde:

ÇEKYA

Slavia Prag (UEFA Avrupa Ligi)

Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi)

Viktoria Plzen (UEFA Konferans Ligi)

İSKOÇYA

Rangers (UEFA Avrupa Ligi)

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

