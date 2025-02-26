Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası her şey değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi Süper Lig şampiyonunu açıkladı... Yaklaşık yüzde 80 ihtimalle duyurdular!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sonucu merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmazken dev maç başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
Karşılaşmanın ardından dünyaca ünlü istatistik ve veri sitesi EuroClubIndex, Süper Lig ekiplerinin kalan maçlarını simüle ederken Şampiyonluk ihtimallerini de sıraladı.
Kayserispor, Bodrumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un ise lige veda edeceği tahmin edildi.
İşte ligin ilk 10 sırasının tahmini sıralaması;
4- Samsunspor 62p
5- Eyüpspor 56p
6- Trabzonspor 52p
7- Başakşehir 52p
8- Göztepe 51p
9- Çaykur Rizespor 48p
10- Kasımpaşa 48p
Ligin diğer sıralamasındaki takımların şampiyonluk şansı öngörülmedi. Beşiktaş'ın ligi 66 puanla 3. sırada tamamlayacağı tahmin edildi.
Sarı-lacivertlilerin simülasyona göre ligi 89 puanla bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 22.8 olarak tahmin edildi.
Sarı-kırmızılı takımın ligi 93 puanla bitireceği tahmin edildi. Galatasaray'ın Süper Ligi yüzde 77.2 ihtimalle kazanacağı öngörüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum