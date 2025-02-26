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  4. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası her şey değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi Süper Lig şampiyonunu açıkladı... Yaklaşık yüzde 80 ihtimalle duyurdular!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası her şey değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi Süper Lig şampiyonunu açıkladı... Yaklaşık yüzde 80 ihtimalle duyurdular!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 08:24
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi golsüz beraberlikle sona ererken dünyaca ünlü veri tahmin sitesi EuroClubIndex, Süper Lig'in kalan maçlarını simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini açıkladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sonucu merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmazken dev maç başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

Karşılaşmanın ardından dünyaca ünlü istatistik ve veri sitesi EuroClubIndex, Süper Lig ekiplerinin kalan maçlarını simüle ederken Şampiyonluk ihtimallerini de sıraladı.

İŞTE SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ:

Canlı Skor

Kayserispor, Bodrumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un ise lige veda edeceği tahmin edildi.

İşte ligin ilk 10 sırasının tahmini sıralaması;

4- Samsunspor 62p

5- Eyüpspor 56p

6- Trabzonspor 52p

7- Başakşehir 52p

8- Göztepe 51p

9- Çaykur Rizespor 48p

10- Kasımpaşa 48p

3) BEŞİKTAŞ

3) BEŞİKTAŞ

Ligin diğer sıralamasındaki takımların şampiyonluk şansı öngörülmedi. Beşiktaş'ın ligi 66 puanla 3. sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

2) FENERBAHÇE

2) FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerin simülasyona göre ligi 89 puanla bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 22.8 olarak tahmin edildi.

1) GALATASARAY

1) GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takımın ligi 93 puanla bitireceği tahmin edildi. Galatasaray'ın Süper Ligi yüzde 77.2 ihtimalle kazanacağı öngörüldü.

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