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  4. GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İPTAL! Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç ertelenecek mi? Kriz büyüyor!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İPTAL! Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç ertelenecek mi? Kriz büyüyor!

29.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu sarı-kırmızılı takım ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sarı lacivertli ekip ile kozlarını paylaşacaktı. Suudi Arabistan'ın Atatürk ve Türk bayrağına izin vermemesi nedeniyle maç iptal edildi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Maçın yeni tarihi ne?

Galatasaray Fenerbahçe maçı son durum araştırılıyor. Süper Kupa finali kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al -Awwal Stadium'da oynanacaktı. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi Suudi Arabistan yetkililerin çirkin tavırları sonrası Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal edildi. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili detay bilgisi...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE SÜPER KUPA

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün (29 Aralık 2023 Cuma) saat 20:45'te başlayacaktı. Fakat Suudi Arabistan yetkililerin çirkin tavırları sonrası Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal edildi.

SÜPER KUPA FİNALi GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Fenerbahçe Suudi Arabistan'ın taleplerini kabul etmediği için sahaya çıkmama kararı aldı. Kriz ülke gündemine oturdu. Takımlar yurda dönüş kararı aldı. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zamana ertelendi' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Henüz tarih netleşmedi.

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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI ABDULKADİR BİTİGEN YÖNETECEK

Galatasaray Fenerbahçe maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasarayîn muhtemel 11'i: Zaha, Kerem, Mertens, Icardi, Muslera, Sacha Boey, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Torreira, Kaan Ayhan.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko, Livakovic, Osayi Samuel, Ferdi, Djiku ve Oosterwolde.

Canlı Skor

EN ÇOK ZAFERE ULAŞAN TAKIM GALATASARAY!

Galatasaray Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bugün bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek Lig ve kupa şampiyonlarını buluşturan turnuvada, en çok zafere ulaşan takım Galatasaray oldu. (16 kez)

5. KEZ TÜRKİYE DIŞINDA YAPILIYOR!

5. KEZ TÜRKİYE DIŞINDA YAPILIYOR!

Öte yandan 2006 yılından bu yana Süper Kupa ismiyle oynanmaya başlanan bu organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak. Süper Kupa bunun öncesinde 3 kez Almanya'da gerçekleştirilmiş, 1 defa da Katar'da yapılmıştı.

FENERBAHÇE'NİN 9 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR!

FENERBAHÇE'NİN 9 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR!

Fenerbahçe'nin ise 9 şampiyonluğunu bulunuyor. Son 3 yılda Trabzonspor (2) ve Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE SON 8 YILDIR KUPAYA HASRET!

FENERBAHÇE SON 8 YILDIR KUPAYA HASRET!

Sarı kımızılı takım ise son olarak 2019-20'de şampiyonluk yaşadı. Sarı lacivertliler ise 8 senedir kupaya hasret.

SARI KIRMIZILILAR SON 10 DERBİ MAÇINDA ÜSTÜN!

SARI KIRMIZILILAR SON 10 DERBİ MAÇINDA ÜSTÜN!

Galatasaray, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. Galatasaray Fenerbahçe arasında tamamı Süper Lig'de yapılan maçlarda sarı kırmızılılar 4, sarı lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi karşılaşması ise eşitlikle tamamlandı. Bahsi geçen karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran sarı kırmızılılar, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü

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