Galatasaray her anını izletmişti, resmi açıklama geldi! 'Transferim çok güzel olabilir!'

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezonun geri kalanında hata yapmak istemiyor. Hazırlık maçlarıyla formda kalmak isteyen sarı - kırmızılılarda yönetim, transfer için de kolları sıvamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim gelmişti.
Aslan'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i takip ettiği öne sürülmüştü.
Hollandalı futbolcunun oynadığı maçları canlı olarak izlediği belirtilen sarı - kırmızılı yetkililerin oyuncunun performansına tam not verdiği ifade edilmişti.
Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transfere sıcak bakabileceği kaydedilmişti
Bu gelişmelerin ardından Boomen, Fanatik'e yaptığı açıklamayla Galatasaraylı taraftaraları heyecanlandırdı.
Sarı - kırmızılılara transferinin çok güzel olacağını dile getien Marco van den Boomen, "Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray’ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir." ifadelerini kullandı.