Galatasaray her anını izletmişti, resmi açıklama geldi! 'Transferim çok güzel olabilir!'

"GALATASARAY'IN İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Sarı - kırmızılılara transferinin çok güzel olacağını dile getien Marco van den Boomen, "Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray’ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir." ifadelerini kullandı.