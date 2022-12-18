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Galatasaray her anını izletmişti, resmi açıklama geldi! 'Transferim çok güzel olabilir!'

18.12.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun geri kalanı için antrenmanlarına tüm hızıyla devam eden sarı - kırmızılılar, transfer için de gaza basmıştı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Marco van den Boomen'den gelen açıklama taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezonun geri kalanında hata yapmak istemiyor. Hazırlık maçlarıyla formda kalmak isteyen sarı - kırmızılılarda yönetim, transfer için de kolları sıvamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim gelmişti.

GALATASARAY'I RESMEN AÇIKLADI

GALATASARAY TAKİP ETMİŞTİ

GALATASARAY TAKİP ETMİŞTİ

Aslan'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i takip ettiği öne sürülmüştü.

PERFORMANSI TAM NOT ALMIŞTI

PERFORMANSI TAM NOT ALMIŞTI

Hollandalı futbolcunun oynadığı maçları canlı olarak izlediği belirtilen sarı - kırmızılı yetkililerin oyuncunun performansına tam not verdiği ifade edilmişti.

Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transfere sıcak bakabileceği kaydedilmişti

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Bu gelişmelerin ardından Boomen, Fanatik'e yaptığı açıklamayla Galatasaraylı taraftaraları heyecanlandırdı.

"GALATASARAY'IN İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"GALATASARAY'IN İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Sarı - kırmızılılara transferinin çok güzel olacağını dile getien Marco van den Boomen, "Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray’ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir." ifadelerini kullandı.

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