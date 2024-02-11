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Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada Fenerbahçe kazanamadı, puan tablosunda 14 hafta sonra bir ilk yaşandı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 21:18 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de zirve yarışı kıyasıya devam ederken 25. haftada Fenerbahçe Alanyaspor karşısında büyük bir şok yaşadı. Sarı-Lacivertliler Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ın kazandığı haftada yaşanan bu puan kaybı sonrası ligde 14 hafta sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürerken zirve yarışı karıştı. 14 haftadır liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, Alaynaspor ile 2-2 berabere kalırken haftayı 1 puanla kapattı.

Canlı Skor

14 HAFTA SONRA LİDER

14 HAFTA SONRA LİDER

Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki 2-0'lık galibiyetiyle 3 puanla kapattığı 25. haftada Fenerbahçe'nin yaşadığı bu puan kaybı sonrası Sarı-Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın ardından yeniden lider oldu.

21'NCİ HAFTADA DA KAYBETMİŞTİ

21'NCİ HAFTADA DA KAYBETMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler ligdeki son puan kaybını 21. haftada Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak almıştı.

9 PUAN BIRAKTI

9 PUAN BIRAKTI

Bu sezon oynadığı 25 Süper Lig maçında sadece 11 puan kaybeden Fenerbahçe, bu kayıpların dokuzunu iç sahada yaşarken büyük bir sürprize imza attı.

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