Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada Fenerbahçe kazanamadı, puan tablosunda 14 hafta sonra bir ilk yaşandı!

Süper Lig'de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürerken zirve yarışı karıştı. 14 haftadır liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, Alaynaspor ile 2-2 berabere kalırken haftayı 1 puanla kapattı.
Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki 2-0'lık galibiyetiyle 3 puanla kapattığı 25. haftada Fenerbahçe'nin yaşadığı bu puan kaybı sonrası Sarı-Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın ardından yeniden lider oldu.
Sarı-Lacivertliler ligdeki son puan kaybını 21. haftada Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak almıştı.
Bu sezon oynadığı 25 Süper Lig maçında sadece 11 puan kaybeden Fenerbahçe, bu kayıpların dokuzunu iç sahada yaşarken büyük bir sürprize imza attı.