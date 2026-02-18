SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den itiraf: Böylesini görmedim!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray için Rıdvan Dilmen’den çarpıcı sözler geldi. Sports Digitale yayınında konuşan Dilmen, Sarı-Kırmızılılar’ın tarihinin en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunu vurgulayarak bu zaferin tesadüf olmadığını ifade etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den itiraf: Böylesini görmedim!
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik tarihi Juventus zaferinin ardından konuşan Rıdvan Dilmen Sarı-Kırmızılılar'ın performansına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sports Digitale kanalında konuşan Dilmen Galatasaray'ın bu galibiyetini "1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER

"17 ŞUBAT ÖZEL KALACAK"

Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den itiraf: Böylesini görmedim! G1

"11'e 10 kaldı ondan kazandı gibi bir şeye hiç gerek yok. Galatasaray, Juventus'u çaresiz bıraktı. Tam 4 gol attı ikinci yarıda. 17 Şubat 2026 özel bir gün olacak Galatasaray ve Türk futbolu için. 11'e 11 iken de Galatasaray topu çok çabuk kazandı."

"1905'TEN BERİ BÖYLESİ YOK" 

Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den itiraf: Böylesini görmedim! G2

"Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak. Sane, Icardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3,5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik."

"MUHTEŞEM KADRO OLUŞTU" 

Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den itiraf: Böylesini görmedim! G3

"Bana göre Fenerbahçe'nin ligde kadro genişliği vardı. Galatasaray da transferde derinleştirdi. Boey, Lang takıma katıldı. Muhteşem bir 18 kişilik kadro oluştu."

"RESİTAL YAPTI" 

Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den itiraf: Böylesini görmedim! G4

"Okan hoca, adeta resital yaptı. Okan hoca 'Bu işi Torino'ya bırakmayacağım, burada bitireceğim' diyerek işi yaptı. 1-0 öne geçmişken, ilk yarı soyunma odasına 2-1 geride gidiyorsunuz. Buna rağmen ikinci yarıda antrenörlük resitali vardı. Önde baskının Osimhen'le meyvesini almışsınız, ikinci devre 'Ben size güveniyorum, atarız' mesajını takıma vermiş."

"TUR HAYIRLI OLSUN" 

Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den itiraf: Böylesini görmedim! G5

"Okan hocanın adeta resitaliyle, taraftarın da desteğiyle oyuncuların farklı bir motivasyonla maça hazırlandığını gördük. Tur için artık hayırlısı olsun diyelim. İkinci yarıda hakikaten öyle bir geldi ki takım… Hücum yaparsınız tamam ama topun bende olması lazım. Top için mücadele etmen lazım. Mücadeleden sonra kalite sergileyecek oyuncular da var."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Juventus UEFA son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.