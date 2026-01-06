Galatasaray'ın farklı kazandığı Süper Kupa maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Aynı hatayı iki kez yaparsan..."

Bu sezon yeni formatıyla oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray olurken, spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Bir yerde kupa varsa Galatasaray o kupaya her zaman talip olur. Gaziantep'in dondurucu soğuğunda Trabzonspor'a karşı Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını ısıtan, mutlu eden bir oyun ortaya koyup Süper Kupa'da finale çıkmayı başardı." [Fotomaç]
"Galatasaray kadro olarak Trabzon'dan daha iyi. Trabzon bir şeyleri daha yeni yeni yapmaya başlamış. O da son 3-4 yıla göre daha iyi. İdeal mi? Hayır. Henüz emekliyorlar. Galatasaray çok mu iyi? Ona da hayır. Bir olay vardır bunu hiç unutmayın; hayatta bir hata yaparsınız, ona kabul ama aynı hatayı iki kere yaparsanız bu kabul olmaz. Dün gece Trabzon defansı aynı hatayı iki kere yaptı. İlkinde Galatasaraylı iki oyuncu birbirleriyle çarpıştıkları için gol olmadı. Ama daha sonra aynı pozisyonda bu sefer Barış Alper golü çaktı. Galatasaray'ın attığı ikinci golde aslan payı Icardi'nin. Futbol oyunu kalite istiyor. Örneğin Barış Alper'in maçın en net pozisyonundaki vuruş tekniğine bakın. Aynısı Icardi'ye gelse ne olurdu? Net söylüyorum, gol olurdu." [Sözcü]
"Galatasaray, Torreira ve Lemina gibi orta sahanın sigortaları olmadan da iyi pres yapabildiğini gösterdi. Sol kanatta Barış, Trabzonspor savunmasını ilk devre boyunca yıpratmıştı. Sallai'nin yüksek topuna da iyi vuran Barış golü atarken, ilk yarının en başarılı ismi oldu. Galatasaray orta saha çizgisine yakın oynayan savunmasıyla iyi alan daraltıyor. İlkay ve Sara 45 dakika boyunca uyumlu gözüktüler. İkinci gole kadar oyunda etkinliğini hissettiremeyen Icardi, Eren'e çok klas bir asist yaptı. İkinci gol Galatasaray için büyük avantaj oldu. İlkay'ın oyun gücü düşünce Torreira değişikliği kaçınılmaz oldu. Büyük usta Sane yine mükemmel bir gol hazırladı. Yunus'a adeta 'al da at' dedi. Maç tamamen Galatasaray'ın kontrolüne geçmişti. Icardi dördüncü golü çok kolay attı. Okan Buruk'un öğrencileri dün akşam rahat bir galibiyete imza attılar ve Süper Kupa'da finale yükseldiler." [Sözcü]
"Galatasaray çok iyi oynadı. Icardi'nin maçı gol ve asistle tamamlaması, Cimbom adına çok değerli! Galatasaray'ı tebrik ederim! Galatasaray taraftarını da! Eksi 5 derece hissedilen buz gibi bir havada tribünleri doldurup, takımlarına verdikleri destek için!" [Fotomaç]
"Cihan Aydın'ın FIFA kokartı ile ilk maçı. İki takım arasında oynanan son 3 maçın kadrolu hakemi. 5'de Trabzonspor'un attığı golde Augusto açık ofsayt iptal doğru. Sara'ya gösterdiği kart ne kadar doğruysa İlkay ve Sallai'ye göstermediği sarı kartlar o derece yanlıştı. Kaleci Onana iyi niyetli olabilir ama kaleyi terk edip 65 metre ileriye hakemin ve sakatlığın olduğu yere gelemez! Batagov'a çıkan sarı kart doğru ve yeterliydi. 78'de taç atışına 2 numaralı yardımcı Serkan Çimen'in kaldırdığı skandal ofsayt bayrağını indirten Cihan Aydın'ı kutlarım. Oyuncular çok iyi niyetliydi. Sezonun belki de en az faullü maçıydı. Hakem başarılıydı." [Fotomaç]
