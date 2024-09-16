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Galatasaray'ın forma sponsoru olay oldu! KKTC ve kaçak bahis iddiası... Ortalık karıştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 09:30
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Son günlerde karaborsa bilet iddiaları ile gündeme gelen Galatasaray'da yeni bir kriz patlak verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni forma sırt sponsoru meritking.news olurken bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Son günlerde spor gündeminin en çok konuşulan olaylarından olan karaborsa bilet skandalı ile çalkalanan Galatasaray'da bir kriz daha patlak verdi.

Galatasaray'da yapılan anlaşmayla yeni forma sırt sponsoru meritking.news oldu. Sarı-kırmızılılar yaptığı bu anlaşmayı KAP'a bildirdi.

Sarı-Kırmızılılar, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sırtında meritking.news reklamıyla çıkarken, bu durum tepkileri de beraberinde getirdi.

'YASA DIŞI BAHİS SİTESİ' İDDİASI

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Yasa dışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olduğu öne sürülen meritking.news, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yasa dışı bahis sitesinin haber sitesi olarak adlandırılan meritking.news'in formaya sponsor olmasını eleştirdi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

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Galatasaray yönetiminden ise konuyla ilgili olarak "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasa dışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" açıklamasında bulundu.

İŞTE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

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