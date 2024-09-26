Galatasaray'ın galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu! Sarı-Kırmızılılar'a ilginç benzetme: Canavar gibi... Yunan basınından 1453 vurgusu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2024/2025 Avrupa Ligi sezonuna galibiyetle başladı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazanırken iyi bir başlangıç yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını kazanan Galatasaray'ın bu zaferi Yunanistan ve Avrupa basınında geniş yer buldu. Yunan basını Galatasaray'ı 'Canavar' olarak nitelendirirken, Osimhen ve Icardi'nin performansına vurgu yapıldı.
Gazzetta: "PAOK... kaliteli Galatasaray'ın gözünün içine baktı, Delia'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ama sonunda Yunus ve Icardi'nin ağları bulmasıyla Avrupa Ligi'nde 3-1'lik mağlubiyetle İstanbul'dan eli boş ayrıldı. Rekabetçi göründükleri bir maçta mücadele ettiler ancak karşılarında on milyonlarca avro değerinde bir takım vardı."
Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.
Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.
Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.
Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.