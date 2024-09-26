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  4. Galatasaray'ın galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu! Sarı-Kırmızılılar'a ilginç benzetme: Canavar gibi... Yunan basınından 1453 vurgusu

Galatasaray'ın galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu! Sarı-Kırmızılılar'a ilginç benzetme: Canavar gibi... Yunan basınından 1453 vurgusu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.09.2024 11:34
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelirken mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın bu galibiyeti hem Avrupa hem de Yunan basınında büyük yankı buldu. Sarı-Kırmızılılar için 'Canavar' benzetmesi yapılırken, Yunan basınında 1453 vurgusu yapıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2024/2025 Avrupa Ligi sezonuna galibiyetle başladı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazanırken iyi bir başlangıç yaptı.

"CANAVAR GİBİ"

GALATASARAY---PAOK--EK-FOTOGRAFLAR_407662_113265

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını kazanan Galatasaray'ın bu zaferi Yunanistan ve Avrupa basınında geniş yer buldu. Yunan basını Galatasaray'ı 'Canavar' olarak nitelendirirken, Osimhen ve Icardi'nin performansına vurgu yapıldı.

İŞTE O BAŞLIKLAR...

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"İSTANBUL'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ" 

"İSTANBUL'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ" 

Gazzetta: "PAOK... kaliteli Galatasaray'ın gözünün içine baktı, Delia'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ama sonunda Yunus ve Icardi'nin ağları bulmasıyla Avrupa Ligi'nde 3-1'lik mağlubiyetle İstanbul'dan eli boş ayrıldı. Rekabetçi göründükleri bir maçta mücadele ettiler ancak karşılarında on milyonlarca avro değerinde bir takım vardı."

"PUANI KAZANAN G.SARAY" 

"PUANI KAZANAN G.SARAY" 

Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.

"AYAKTA KALAMADI" 

"AYAKTA KALAMADI" 

Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.

"BASKIYA DAYANAMADI" 

"BASKIYA DAYANAMADI" 

Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.

"KALİTEYE BOYUN EĞDİ"

"KALİTEYE BOYUN EĞDİ"

Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.

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PAOK Yunanistan UEFA son dakika galatasaray icardi Osimhen
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