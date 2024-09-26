Galatasaray'ın galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu! Sarı-Kırmızılılar'a ilginç benzetme: Canavar gibi... Yunan basınından 1453 vurgusu

"İSTANBUL'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ"

Gazzetta: "PAOK... kaliteli Galatasaray'ın gözünün içine baktı, Delia'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ama sonunda Yunus ve Icardi'nin ağları bulmasıyla Avrupa Ligi'nde 3-1'lik mağlubiyetle İstanbul'dan eli boş ayrıldı. Rekabetçi göründükleri bir maçta mücadele ettiler ancak karşılarında on milyonlarca avro değerinde bir takım vardı."