Galatasaray'ın Kopenhag'a elenmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a sert eleştiriler: Bu kadar vurdumduymazlık olmaz, Okan Buruk hiç ders çıkarmamış!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray, A Grubu'nun kaderini belirleyecek maçta Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kaldı.
Alınan 1-0'lık mağlubiyet, sonrası spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Ben hep Türk futbolunun güzel hikayelerinin temelinde enteresan benzerlikler görmüşümdür. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na ilk kez 1996’da 16 takımlı formata geçildiğinde bilet aldı. Grupların en iyi üçüncüsüne bilet verilen ilk turnuvaya, Euro 2016’ya da o vizeyi biz alıp gittik. Avrupa kupaları tarihinin de belki de en büyük dönüşümü 1999- 2000 sezonunda oldu. Kupa Galipleri Kupası lağvedildi. Şampiyonlar Ligi iki grup aşamalı formata geçti. Ve Devler Ligi tarihinde ilk kez grup üçüncüleri, UEFA Kupası’na geçiş yaptılar. Ve böylece, tarihte UEFA Kupası’na grup üçüncüsü sıfatıyla geçiş yapıp zafere ulaşan ilk takım da Galatasaray oldu."
"2024-25’te Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dev birer 36’lı lig tablosuyla oynanacaklar. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi tarihinde son kez dörtlü grup formatı uygulanıyor, grup üçüncüleri son defa Avrupa Ligi bileti alıyorlar. Kaderin garip bir cilvesi, Devler Ligi’nde grup üçüncülerine Avrupa Ligi biletinin verildiği ilk sezonda o vizeyi alan Galatasaray. Yine Parken’den geçen bir başka güzel Avrupa Ligi hikayesi başlıyor belki de sarı-kırmızılar için. Umudumuz bu."
"Kopenhag’ı yenmek için Galatasaraylı tüm futbolcular her türlü mücadeleyi sahada gösterdiler. Ama hep söyledim, yine söylüyorum; Kopenhag’ın fizik gücü çok üst seviyede. Her takıma hata yaptırabilirler. Dün Galatasaraylı futbolcular da zaman zaman fizik olarak rakibinin gerisinde kaldı. Evet Cim- Bom kalite olarak rakibinin çok üzerinde ama bu avantaj bazı maçları kazanmak için yetmiyor. Sonuçta ağlayıp vahlamaya gerek yok. Maçın sonlarında Kopenhag’ı bunalttık ama gol bulamadık. Manchester United’ın üzerinde kalarak, yola Avrupa Ligi’nde devam etmek de bana göre başarıdır."
"Maskeli Grabara panter kesildi. Son bölümde bütün riskleri aldık ama bir türlü fileleri havalandıramadık. Galatasaray, kazansaydı hem gruptan çıkacaktı, hem de 12.4 milyon Euro'yu kasasına koyacaktı. Bayern Münih ve Kopenhag gruptan çıktı. Galatasaray 3. oldu ve Avrupa Ligi Play-Off turundan yoluna devam edecek. Zaten hedef, Avrupa Ligi Şampiyonluğu değil miydi? Haydi Galatasaray! Avrupa Ligi Kupası seni bekliyor!"
"Gurbetçilerimizin Bayern Münih kulübüne yönelik başlattığı yoğun tepkilerden sonra Alman Kulübü Manchester'de adam gibi oynamak zorunda kaldı, Tuchel adam gibi kadro çıkardı ve Bayern, Manchester'ı yenerek hem ayıbını örttü, hem de Galatasaray'ı UEFA Kupası'na taşıdı." Devler Ligi için kurulan kadrodan Galatasaray maalesef "Keçiboynuzu" tadında katkı aldı. Her zaman söylerim; alacağın oyuncu tüccar zihniyetli olmayacak, geldiği kulübe aidiyet duygusuyla bağlı olacak. Ben Zaha kadar takımdan kopuk, vurdumduymaz, kaçak güreşen ve canı istediğinde saman alevine benzeyen futbol oynayan bir futbolcu görmedim. Okan Hoca, Kerem'in yerini Zaha uğruna bozmamalıydı."