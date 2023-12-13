Galatasaray'ın Kopenhag'a elenmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a sert eleştiriler: Bu kadar vurdumduymazlık olmaz, Okan Buruk hiç ders çıkarmamış!

"AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM ETMEK BAŞARIDIR" (Osman Şenher / Milliyet)

"Kopenhag’ı yenmek için Galatasaraylı tüm futbolcular her türlü mücadeleyi sahada gösterdiler. Ama hep söyledim, yine söylüyorum; Kopenhag’ın fizik gücü çok üst seviyede. Her takıma hata yaptırabilirler. Dün Galatasaraylı futbolcular da zaman zaman fizik olarak rakibinin gerisinde kaldı. Evet Cim- Bom kalite olarak rakibinin çok üzerinde ama bu avantaj bazı maçları kazanmak için yetmiyor. Sonuçta ağlayıp vahlamaya gerek yok. Maçın sonlarında Kopenhag’ı bunalttık ama gol bulamadık. Manchester United’ın üzerinde kalarak, yola Avrupa Ligi’nde devam etmek de bana göre başarıdır."