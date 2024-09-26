Galatasaray'ın PAOK'u 3-1 devirmesine rağmen o isimden Okan Buruk'a eleştiri! Yenilen golün faturasını ona kesti...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde PAOK'u konuk ettiği mücadelede rakibini 3-1 mağlup ederek Avupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken, spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Osimhen'e özel bir köşe açmak gerekir. Nijeryalı yıldız, müthiş çalıştı. Rakiplerle mücadele ettiği gibi önde tek başına baskı uyguladı. Yaptığı koşularla, PAOK savunmasının ve kalecisinin çoğu zaman eli ayağına dolandı. İlk golü ona yazarım. Yunus'a attırdığı gol de derbide Mertens'e yapt-ı ğı asistin kalitesindeydi. Sara çalışkanlığıyla alkış aldı. Yunus, F.Bahçe maçındaki gibi mücadele etti, defansa yardım etti, galibiyet golüne de imza attı. Abdülkerim, hatasız oynadı. Torreira, orta alanda yine ahtapot gibiydi. Barış Alper'in mücadelesine saygı duyuyorum ancak oyun aklını da geliştirmeli ve bilerek, görerek ortalar yapmalı. İcardi de golle dönerek müthiş geceye izini bıraktı."
"G.Saray, bu seviyelerde oynanması gereken oyunu çok etkili bir şekilde ortaya koydu. Tempo var, rakibi baskı altına alma var, pozisyonlar var, mücadele var, atılan goller var. Galatasaray, Avrupa kupalarının ihtiyaç duyduğu oyunun farkında olarak futbolun gereklerini yerine getirdi. Savunmasındaki Sanchez ve Abdülkerim ile beraber takımı öne doğru çıkartıp ciddi bir baskı oluşturdu. İki kanad-ı nı Yunus ve Barış ile çok etkili kullandı. Her ceza sahası ortasında Osimhen'i pozisyon ararken veya vuruş yaparken gördük. Mertens yine büyük bir usta olarak Sara ile beraber orta alanı etkili kullandı. Hücumda da önemli katkılar yaptı. Oyunun tamamına baktığımızda daha rahat kazanabilecek pozisyonlar da üretti. Bu seviyeler çok fazla boşluk kaldırmıyor. Rakipleriniz az da olsa bulduğu pozisyonlarda sizi üzebiliyor. PAOK da G.Saray'ın gücünü bilen takım olarak oyununu etkili savunma üzerinden kontratak fırsatlarına bağlamış şekilde oynadı. Bunlardan birinde de golü bularak G.Saray'ı bir ara endişelendirdi."
"Galatasaray galip de gelse, iyi futbol oynamadan da maç kazansa şunu unutmayalım; kadrodaki kaliteli oyuncularla futbol çıtasını çok yukarı çekmiş. Barış Alper’e bakıyorsun, oynadığı futbola, sahaya koyduğu mücadeleye saygı duymamak mümkün değil. Çocuk, PAOK’un sol tarafını felç etti, sol beklerini resmen dövdü. Hücum bitiyor, kendi defansının içine girip en az dört tehlikeli pozisyondaki atakları kesiyor. Rakip atağa çıkıyor, yine Barış Alper bu sefer orta sahada set çekiyor. Barış’ın bir benzeri Türkiye’de yok. Takımına çok büyük katkı veriyor, rakibi karşısında fark yaratıyor. Yunus Akgün için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bangır bangır geliyor. Olağanüstü mücadele ediyor. Ayakları iyi, gol atıp attırıyor. Bu sezon Barış ve Yunus, Okan Buruk’un en önemli kozları olacak. Osimhen dünyanın en iyi forvet oyuncusu, kiralık gelmiş, takımını o kadar benimsemiş ki; sanki alt yapıdan gelmiş gibi mücadele ediyor. Arkadaşlarına öyle paslar veriyor ki, hakikaten çok büyük transfer. Bu sezon takımın atacağı gollerin yarısının pasları ondan gelir. Torreira, Sara üstüne koyarak geliyorlar. Okan hoca bu futbolcuları dinlendirerek oynatmalı."
"90 dakika kıran kırana bir maç izledik. G.Saray, ilk yarıda oyunun tek hakimiydi. Çok etkili atak geliştirdi ancak PAOK, iyi yerleşimli alan savunması uyguluyor, yüksek toplarda da geçit vermiyor.İkinci yarıya G.Saray golle başladı. Bu arada Okan Buruk'un mutlaka hamle yapması gerekiyordu ama yapmadı, sonunda da skoru eşitlediler. Maçın artık zorluk derecesi artmıştı. Rakip de morallenmişti. Bu arada Okan Buruk bütün riskleri göze alıp İcardi ile çift santrfora dönecek, Kerem Demirbay ile de Mertens'i değiştirecekti. Bu rakibe ciddi avantaj sağlayacak bir hamle olurdu. O anda G.Saray çok organize bir şekilde Yunus Akgün ile güzel bir ikinci gole imza attı. Doğal olarak Okan Buruk da o değişiklikten vazgeçip Osimhen'i çıkarıp İcardi'yi oyuna aldı. Son saniyelerde de İcardi, maçı bitiren golü attı. Heyecan dolu maç son dakikaya kadar devam etti. Sonuçta G.Saray, çok önemli bir 3 puanı iyi oynayarak kazandı. Bütün takım iyi niyetle mücadele etti. Ben Jakobs'u çok beğendim. Yalnız bu galibiyette kaleci Günay'ın da büyük katkısı olduğunu göz ardı etmeyelim. Çünkü ilk devre biterken PAOK maçın belki de en net pozisyonunu buldu ve Günay başarılı refleksle kurtardı."
"25. dakikada Otto arkadan top kapmaya gelen Mertens'in yüzüne sol kol-eli ile temaslı bir hamlesi var. Pozisyon ceza alanı içinde olduğu için yüze yapılması yasaklanmış bu harekete hem sarı kart hem penaltı olmalıydı. Ancak Hernandez vermedi. VAR ile iletişim kurdu doğal temas der gibi bir beden dili kullandı. Bu hareket futbolun doğal teması ise Gaziantep maçında Trabzonspor'un golü öncesinde yapılan hareket çok daha doğal bir temas, iptal edilen gol bin kere verilmeliydi."