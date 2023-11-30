SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın tarihi geri dönüşü sonrası İngiliz basını Manchester'ı yerden yere vurdu! ''Cehenneme gideceklerini biliyoruz''

Galatasaray'ın tarihi geri dönüşü sonrası İngiliz basını Manchester'ı yerden yere vurdu! ''Cehenneme gideceklerini biliyoruz''

30.11.2023 08:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. 3-1'den müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılıların bu performansı sonrası İngiliz basını Galatasaray'ı öve öve bitiremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Tarihi geri dönüşün ardından İngiliz basını Galatasaray'a büyük yer ayırdı.

Canlı Skor

"MANCHESTER, 'CEHENNEMDE' ÇÖKTÜ"

"MANCHESTER, 'CEHENNEMDE' ÇÖKTÜ"
Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü.

"GÜNAHKARLARIN CEHENNEME GİDECEĞİNİ BİLİYORUZ"

"GÜNAHKARLARIN CEHENNEME GİDECEĞİNİ BİLİYORUZ"
Telegraph: ''Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.''

"UMUTLAR ZORA GİRDİ"

"UMUTLAR ZORA GİRDİ"
Manchester Evening News: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.''

"ONANA'NIN KORKU GÖSTERGESİ"

"ONANA'NIN KORKU GÖSTERGESİ"
BBC: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.''

"MANCHESTER'A KABUSU YAŞATTI"

"MANCHESTER'A KABUSU YAŞATTI"
Daily Mail: ''Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.''
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manchester United galatasaray UEFA atan ligi maçın
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Galatasaray, gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!

Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!

Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.