Galatasaray'ın tarihi geri dönüşü sonrası İngiliz basını Manchester'ı yerden yere vurdu! ''Cehenneme gideceklerini biliyoruz''

"MANCHESTER, 'CEHENNEMDE' ÇÖKTÜ"

Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü.