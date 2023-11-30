Galatasaray'ın tarihi geri dönüşü sonrası İngiliz basını Manchester'ı yerden yere vurdu! ''Cehenneme gideceklerini biliyoruz''

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Tarihi geri dönüşün ardından İngiliz basını Galatasaray'a büyük yer ayırdı.
"MANCHESTER, 'CEHENNEMDE' ÇÖKTÜ"
Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü.
"GÜNAHKARLARIN CEHENNEME GİDECEĞİNİ BİLİYORUZ"
Telegraph: ''Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.''
"UMUTLAR ZORA GİRDİ"
Manchester Evening News: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.''
"ONANA'NIN KORKU GÖSTERGESİ"
BBC: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.''
"MANCHESTER'A KABUSU YAŞATTI"
Daily Mail: ''Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.''