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Galatasaray'ın transfer hamlesi, Rıdvan Dilmen'i bile şaşkına çevirdi! Nelsson 520 milyon TL'ye satılıyor, yerine Çağlar Söyüncü

12.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray sezon sonu için de kollarını şimdiden sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, Nelsson'un satılması gündemde. İngiltere'ye gitmesi beklenen tecrübeli savunmacının yerine gelecek isim ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
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Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray zirveyi kimseye bırakmazken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken transferde de kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk gönderilmesini istediği isimlerin listesini de yaparken, transfer istediği mevkileri de belirlemiş durumda.

Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi yoğun bir transfer dönemine hazırlanırken, hem sezon sonunda kontratı bitecek olan hem de maaşından memnun olmayan birçok oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Kadrodaki birçok isme teklifler gelmeye devam ederken, bunlardan biri de Nelsson olmuştu. Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak kariyerine Cim Bom'da devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidilirken Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.

NELSSON ADA YOLCUSU

NELSSON ADA YOLCUSU

Sevilla defterini kapatan Nelsson'a bu kez İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu öğrenilirken, İngiliz ekibinin 24 yaşındaki savunmacı ile büyük oranda anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray'dan izin talebinde bulunduğu iddia edildi.

25 MİLYON EURO...

25 MİLYON EURO...

Galatasaray cephesinin Victor Nelsson için belirlediği bonservis ücretinin 25 milyon Euro olduğu öne sürülürken, Crystal Palace'ın bu bedeli ödemeye karar verdiği de gelen haberler arasında. Nelsson ile ayrılık yakın görünürken, Sarı-Kırmızılılar savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Gündeme gelen isim ise çok konuşulacak türden.

"ATLETICO MADRID'E GİDECEK DEMİŞTİ"

"ATLETICO MADRID'E GİDECEK DEMİŞTİ"

Sarı-Kırmızılılar'ın bu bölge için düşündüğü isim daha önce Rıdvan Dilmen'in canlı yayında "Türkiye'ye gelmeyecek, sezon sonunda Atletico Madrid'e gidecek" dediği Çağlar Söyüncü. Son Bournemouth maçında kadroya giremeyen Çağlar, tam anlamıyla gemileri yakmış durumda.

BEDAVAYA ÇAĞLAR

BEDAVAYA ÇAĞLAR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu, adım adım bir alt lige doğru ilerleyen Leicester'la yeni sözleşme görüşmelerine de kapıyı kapatmış durumda. Sarı-Kırmızılılar ise 25 milyon Euro'ya Nelsson'u satıp, bedavaya Çağlar'ı almaya çalışırken buradan elde edilecek geliri diğer transferler için kullanmayı planlıyor.

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