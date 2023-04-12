Galatasaray'ın transfer hamlesi, Rıdvan Dilmen'i bile şaşkına çevirdi! Nelsson 520 milyon TL'ye satılıyor, yerine Çağlar Söyüncü

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray zirveyi kimseye bırakmazken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken transferde de kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk gönderilmesini istediği isimlerin listesini de yaparken, transfer istediği mevkileri de belirlemiş durumda.

Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi yoğun bir transfer dönemine hazırlanırken, hem sezon sonunda kontratı bitecek olan hem de maaşından memnun olmayan birçok oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.