Galatasaray'ın transfer hamlesi, Rıdvan Dilmen'i bile şaşkına çevirdi! Nelsson 520 milyon TL'ye satılıyor, yerine Çağlar Söyüncü

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray zirveyi kimseye bırakmazken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken transferde de kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk gönderilmesini istediği isimlerin listesini de yaparken, transfer istediği mevkileri de belirlemiş durumda.
Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi yoğun bir transfer dönemine hazırlanırken, hem sezon sonunda kontratı bitecek olan hem de maaşından memnun olmayan birçok oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.
Kadrodaki birçok isme teklifler gelmeye devam ederken, bunlardan biri de Nelsson olmuştu. Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak kariyerine Cim Bom'da devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidilirken Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.
Sevilla defterini kapatan Nelsson'a bu kez İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu öğrenilirken, İngiliz ekibinin 24 yaşındaki savunmacı ile büyük oranda anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray'dan izin talebinde bulunduğu iddia edildi.
Galatasaray cephesinin Victor Nelsson için belirlediği bonservis ücretinin 25 milyon Euro olduğu öne sürülürken, Crystal Palace'ın bu bedeli ödemeye karar verdiği de gelen haberler arasında. Nelsson ile ayrılık yakın görünürken, Sarı-Kırmızılılar savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Gündeme gelen isim ise çok konuşulacak türden.
Sarı-Kırmızılılar'ın bu bölge için düşündüğü isim daha önce Rıdvan Dilmen'in canlı yayında "Türkiye'ye gelmeyecek, sezon sonunda Atletico Madrid'e gidecek" dediği Çağlar Söyüncü. Son Bournemouth maçında kadroya giremeyen Çağlar, tam anlamıyla gemileri yakmış durumda.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu, adım adım bir alt lige doğru ilerleyen Leicester'la yeni sözleşme görüşmelerine de kapıyı kapatmış durumda. Sarı-Kırmızılılar ise 25 milyon Euro'ya Nelsson'u satıp, bedavaya Çağlar'ı almaya çalışırken buradan elde edilecek geliri diğer transferler için kullanmayı planlıyor.