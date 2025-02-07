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  4. Galatasaray'ın yeni transferi Lemina gelir gelmez kriz yarattı! Taraftarlar kampanya başlattı...

Galatasaray'ın yeni transferi Lemina gelir gelmez kriz yarattı! Taraftarlar kampanya başlattı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 10:33
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Süper Lig'in lideri Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar eski futbolcusu Mario Lemina'yı kadrosuna katmıştı. Gabonlu futbolcunun transferinden sonra UEFA listesine dair bir kriz baş gösterdi. İşte detaylar...

Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Mario Lemina transferi taraftarı oldukça mutlu ederken transfere dair beklenmedik bir durum yaşanıyor.

UEFA LİSTESİNE ALINMAYABİLİR

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Sarı-Kırmızılılar'da Mario Lemina'nın Avrupa listesine dahil edilmesi beklenmezken, UEFA'ya bildireceği kadroya 3 oyuncu ekleyebilecek olan Galatasaray'da bu kontenjan; Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai için kullanılacağı öğrenildi.

LİGDE VE KUPADA OYNAYABİLECEK

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TRT Spor'da yer alan habere göre Lemina, Avrupa listesine dahil edilmeyecek. Bu karar, transfer sürecinde Gabonlu futbolcuya da iletildi. Bu kararın kesinlik kazanması durumunda Lemina ligde ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

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Bu karar yönetim ve taraftar arasında bir krize neden olurken Sarı-Kırmızılı futbolseverler sosyal medya platformu X'te #LeminaListeye hashtagi ile bir kampanya başlattı.

Mario Lemina'nın UEFA Listesine Dahil Edilmemesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Kesinlikle dahil edilmeli
Hocanın kararına saygı duyuyorum
Ligdeki performansı daha önemli

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray
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