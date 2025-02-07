Galatasaray'ın yeni transferi Lemina gelir gelmez kriz yarattı! Taraftarlar kampanya başlattı...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Mario Lemina transferi taraftarı oldukça mutlu ederken transfere dair beklenmedik bir durum yaşanıyor.

UEFA LİSTESİNE ALINMAYABİLİR

Sarı-Kırmızılılar'da Mario Lemina'nın Avrupa listesine dahil edilmesi beklenmezken, UEFA'ya bildireceği kadroya 3 oyuncu ekleyebilecek olan Galatasaray'da bu kontenjan; Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai için kullanılacağı öğrenildi.

LİGDE VE KUPADA OYNAYABİLECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre Lemina, Avrupa listesine dahil edilmeyecek. Bu karar, transfer sürecinde Gabonlu futbolcuya da iletildi. Bu kararın kesinlik kazanması durumunda Lemina ligde ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

Bu karar yönetim ve taraftar arasında bir krize neden olurken Sarı-Kırmızılı futbolseverler sosyal medya platformu X'te #LeminaListeye hashtagi ile bir kampanya başlattı.