Galatasaray'ın yeni transferi sosyal medyayı salladı! Sadece 45 dakika yetti: Herkes onu konuşuyor

Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez sahaya çıktığı Kayserispor karşılaşmasında ilk 45 dakikada sergilediği performansla tribünlerin ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Teknik Direktör Okan Buruk’un, cezalı Barış Alper Yılmaz’ın yokluğunda ilk 11’de görev verdiği Hollandalı yıldız, isteği, hızı ve bire birdeki etkili oyunu ile dikkat çekti.

TARAFTARDAN TAM NOT ALDI

Karşılaşma boyunca hücum hattında oldukça aktif bir görüntü çizen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, driplingleri, temposu ve rakip savunmaya yaşattığı zor anlarla taraftardan tam not aldı. İlk maçına rağmen özgüvenli futbolu ve oyunu yönlendiren tavırlarıyla öne çıkan Lang, kısa sürede tribünlerle bağ kurdu.

Maçın ardından sosyal medyada yapılan yorumlar ise adeta Noa Lang övgüsüyle dolup taştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni transferin performansını dünya yıldızlarıyla kıyaslarken, “Messi’den bir tık kötü ama Neymar kramponlarını rahat taşır.” paylaşımı gündem oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA NOA LANG TEPKİLERİ