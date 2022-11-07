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Galatasaray'ın yıldızlarının Beşiktaş derbisi sonrası olaylı gecesi! Kadınlarla geldiler, kameralardan kaçtılar...

07.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek, kritik bir virajı 3 puanla dönmeyi başaran Galatasaray'da yıldız futbolcular galibiyetin ardından doyasıya eğlendi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız isimleri Icardi, Torreira, Mata ve Sergio Oliviera bir lüks bir mekanda stres attı. İşte o anlar...

Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve sonucu merakla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisinde kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olmuştu.

Kritik maçta alınan bu galibiyet Sarı-Kırmızılı camiada sevinçle karşılanırken, derbinin ardından Galatasaraylı futbolcuların soluğu partide aldığı ortaya çıktı.

Wanda Nara ile sorunlu ilişkisiyle gündemden düşmeyen ve karşılaşmada attığı 2 golle takımını sırtlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, zorlu mücadelenin ardından takım arkadaşları ile parti düzenledi.

MATA DA KATILDI!

MATA DA KATILDI!

Bu ikiliye daha sonra katılan isim ise tecrübeli isim Juan Mata oldu. 2 kadınla birlikte gelen İspanyol futbolcu muhabirlerin fotoğraf isteklerini geri çevirdi.

Eğlenceye son katılan isim ise Sergio Oliviera olurken, mekana eşi ile gelen oyuncu görüntülenmemek için önce bir süre aracından inmedi. Çift, yanlarındaki kişiler basın mensuplarını engellemeye çalışırken araçtan çıkıp mekâna giriş yaptı.

ARKADAŞININ ARKASINA SAKLANDI!

ARKADAŞININ ARKASINA SAKLANDI!

Mekana ilk olarak Icardi ile Torreira gelirken, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira görüntülenmemek için arkadaşının arkasına saklanarak eğlence mekanına giriş yaptı. İki futbolcunun yanındaki iki kadın ise bir süre VIP araçta bekledikten sonra mekana girdiler.

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