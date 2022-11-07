Galatasaray'ın yıldızlarının Beşiktaş derbisi sonrası olaylı gecesi! Kadınlarla geldiler, kameralardan kaçtılar...

ARKADAŞININ ARKASINA SAKLANDI!

Mekana ilk olarak Icardi ile Torreira gelirken, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira görüntülenmemek için arkadaşının arkasına saklanarak eğlence mekanına giriş yaptı. İki futbolcunun yanındaki iki kadın ise bir süre VIP araçta bekledikten sonra mekana girdiler.