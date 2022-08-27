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Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

27.08.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, kafilede yer alan teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Muslera, Gomis ve Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Sarı-kırmızılı kafile, geniş güvenlik önlemleri altında kampa gireceği otele hareket etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor futbol galatasaray

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