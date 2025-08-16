Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini...

"G.SARAY YÜZDE 60'IYLA OYNADI"

"Galatasaray'da müthiş bir öz güven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin yüzde 60'ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray'ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük "kaybedeceğim bir şey yok" mantığıyla oynadı."