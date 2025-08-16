Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu sezona da bıraktığı yerden devam ederken, 2 haftada da rakiplerini 3-0 mağlup ederken 6 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Sarı-Kırmızılılar'ın son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi tahmininde de bulundu.
"Galatasaray'da müthiş bir öz güven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin yüzde 60'ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray'ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük "kaybedeceğim bir şey yok" mantığıyla oynadı."
"Mauro Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Barış Alper bugün de maçı kopardı. Osimhen'e de al da at pası attı aslında."
"Kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi. Rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR'ın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru."
"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kesin kalacaktır."
"Bu sezon şampiyonluk yarışının daha sıkı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da gelmesini bekliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kafa kafaya gideceğini düşünüyorum."
