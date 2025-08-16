SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini...

Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray rakibini ilk hafta olduğu gibi aynı skorla 3-0 mağlup ederken 6 puanla maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Sarı-Kırmızılılar'ın performansına dair konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi için de dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini...
Berker İşleyen

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu sezona da bıraktığı yerden devam ederken, 2 haftada da rakiplerini 3-0 mağlup ederken 6 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Sarı-Kırmızılılar'ın son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi tahmininde de bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"G.SARAY YÜZDE 60'IYLA OYNADI" 

Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini... G1

"Galatasaray'da müthiş bir öz güven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin yüzde 60'ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray'ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük "kaybedeceğim bir şey yok" mantığıyla oynadı."

ICARDI YORUMU

Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini... G2

"Mauro Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Barış Alper bugün de maçı kopardı. Osimhen'e de al da at pası attı aslında."

KIRMIZI KART 

Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini... G3

"Kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi. Rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR'ın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru."

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ

Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini... G4

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kesin kalacaktır."

ŞAMPİYONLUK YARIŞI 

Galatasaray Karagümrük'ü de 3-0 yendi, 3'te 3 yapmayı başardı! Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini... G5

"Bu sezon şampiyonluk yarışının daha sıkı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da gelmesini bekliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kafa kafaya gideceğini düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Rıdvan Dilmen son dakika galatasaray karagümrük şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi!

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

Galatasaray yeni sezona da kayıpsız devam ediyor! Fatih Karagümrük'ü mağlup edip 2'de 2 yaptılar

Galatasaray yeni sezona da kayıpsız devam ediyor! Fatih Karagümrük'ü mağlup edip 2'de 2 yaptılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.