SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı...

Trendyol Süper Lig’de 12. haftanın tamamlanmasıyla zirve mücadelesi yeniden alevlendi. Galatasaray, Kocaelispor mağlubiyetiyle ilk yenilgisini alırken; Fenerbahçe Kayserispor galibiyetiyle farkı 1 puana indirdi. Zirve yarışının yeniden şekillendiği haftanın ardından Euro Club Index, yapay zekâ destekli yeni lig sıralaması tahminini paylaştı.

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı...
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta tamamlanırken, özellikle son 2 haftada oynanan karşılaşmalar sonrası ligin üst sıralarının çehresi bir hayli değişti.

Geçtiğimiz hafta 2 derbi birden oynanırken zorlu karşılaşmalarda Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş karşısından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı, Galatasaray ise Trabzonspor ile golsüz berabere kalmıştı.

FARK 1'E DÜŞTÜ

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı... 1

Bu hafta oynanan mücadelelerde ise lider Galatasaray Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alırken Fenerbahçe Kayserispor engelini 4-2 aştı. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray 2 haftada 5 puan kaybederken, Fenerbahçe bu haftaları kayıpsız tamamladı ve rakibi ile olan puan farkını 1'e düşürmeyi başardı.

Süper Lig'de mevcut durumda Galatasaray 29 puanla zirvede yer alırken, onu 28 puanlı Fenerbahçe, 25 puanla Trabzonspor, 23 puanla Samsunspor takip ediyor. 20 puanı bulunan Beşiktaş ise 6. sırada yer alıyor.

Ligin 12. haftasının tamamlanmasının ardından ünlü veri tahmin sitesi Euro Club Index, lig sıralaması için yeni tahminlerini paylaştı.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE LİG SIRALAMASI
Canlı Skor

(18) FATİH KARAGÜMRÜK: 23 PUAN

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı... G1

(17) KASIMPAŞA: 32 PUAN

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı... G2

(16) KAYSERİSPOR: 33 PUAN

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı... G3

(15) EYÜPSPOR: 33 PUAN

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı... G4

(14) GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı... G5
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika Şampiyonluk beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.