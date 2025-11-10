Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı... Fark artık 1 puan! Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sonrası her şey değişti! Yapay zeka şampiyonu açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta tamamlanırken, özellikle son 2 haftada oynanan karşılaşmalar sonrası ligin üst sıralarının çehresi bir hayli değişti.

Geçtiğimiz hafta 2 derbi birden oynanırken zorlu karşılaşmalarda Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş karşısından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı, Galatasaray ise Trabzonspor ile golsüz berabere kalmıştı.

FARK 1'E DÜŞTÜ

Bu hafta oynanan mücadelelerde ise lider Galatasaray Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alırken Fenerbahçe Kayserispor engelini 4-2 aştı. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray 2 haftada 5 puan kaybederken, Fenerbahçe bu haftaları kayıpsız tamamladı ve rakibi ile olan puan farkını 1'e düşürmeyi başardı.

Süper Lig'de mevcut durumda Galatasaray 29 puanla zirvede yer alırken, onu 28 puanlı Fenerbahçe, 25 puanla Trabzonspor, 23 puanla Samsunspor takip ediyor. 20 puanı bulunan Beşiktaş ise 6. sırada yer alıyor.

Ligin 12. haftasının tamamlanmasının ardından ünlü veri tahmin sitesi Euro Club Index, lig sıralaması için yeni tahminlerini paylaştı.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE LİG SIRALAMASI