Galatasaray öldü öldü dirildi! Sarı-Kırmızılılar İstanbulspor karşısında Kerem'in ve Icardi'nin golleriyle geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 22. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Maçta dakikalar 28'i gösterirken içeriye doğru yapılan ortada Sambissa iyi yükseldi ve Muslera'nın soluna doğru köşeye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
33'ncü dakikada İstanbulspor'da Ali Yaşar'ın attığı gol öncesinde ceza sahasında İstanbulsporlu oyuncunun eline değdiği gerekçesiyle hakem golü iptal etti ve Galatasaray adına penaltı kararı verdi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu skora eşitlik getirirken, yıldız oyuncu 79. dakikada bu kez frikikten golünü kaydetti.
Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Icardi ikinci yarının başında Tete'nin yerine oyuna dahil oldu. 67. dakikada golünü de kaydeden Arjantinli'nin attığı gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yıldız oyuncu maçın uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşuyla maçın skorunu belirledi.