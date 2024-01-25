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  4. Galatasaray öldü öldü dirildi! Sarı-Kırmızılılar İstanbulspor karşısında Kerem'in ve Icardi'nin golleriyle geriden gelerek kazandı

Galatasaray öldü öldü dirildi! Sarı-Kırmızılılar İstanbulspor karşısında Kerem'in ve Icardi'nin golleriyle geriden gelerek kazandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 22:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın geriye düştüğü mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Canlı Skor

GALATASARAY GERİYE DÜŞTÜ

GALATASARAY GERİYE DÜŞTÜ

Maçta dakikalar 28'i gösterirken içeriye doğru yapılan ortada Sambissa iyi yükseldi ve Muslera'nın soluna doğru köşeye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL İPTAL, PENALTI

GOL İPTAL, PENALTI

33'ncü dakikada İstanbulspor'da Ali Yaşar'ın attığı gol öncesinde ceza sahasında İstanbulsporlu oyuncunun eline değdiği gerekçesiyle hakem golü iptal etti ve Galatasaray adına penaltı kararı verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU

KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 36. dakikasında kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu skora eşitlik getirirken, yıldız oyuncu 79. dakikada bu kez frikikten golünü kaydetti.

ICARDİ GİRDİ, GOLÜ İPTAL EDİLDİ

ICARDİ GİRDİ, GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Icardi ikinci yarının başında Tete'nin yerine oyuna dahil oldu. 67. dakikada golünü de kaydeden Arjantinli'nin attığı gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yıldız oyuncu maçın uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşuyla maçın skorunu belirledi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

KIRMIZI KART ÇIKTI
  1. dakikada Mendy, Barış Alper'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü ve İstanbulspor 10 kişi kaldı.
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