Galatasaray öldü öldü dirildi! Sarı-Kırmızılılar İstanbulspor karşısında Kerem'in ve Icardi'nin golleriyle geriden gelerek kazandı

ICARDİ GİRDİ, GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Icardi ikinci yarının başında Tete'nin yerine oyuna dahil oldu. 67. dakikada golünü de kaydeden Arjantinli'nin attığı gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yıldız oyuncu maçın uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşuyla maçın skorunu belirledi.