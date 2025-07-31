Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma"

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'i bonservisiyle birlikte uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor.
Victor Osimhen'i taşıyan uçağın yayınını 2 milyonun üzerinde kişi izlerken, Galatasaray'ın 2 Ağustos’ta Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde taraftarının önünde Nijeryalı golcü için özel bir imza töreni düzenlemesi de bekleniyor.
Victor Osimhen gelişinin ardından yaptığı ilk açıklamasında; “Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim” ifadelerini kullandı.
Osimhen'in Galatasaray'a gelişi yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada da geniş yankı buldu.
II MATTINO: Artık eski Azzurri'nin dokuz numarası olan ve Napoli ile 2023 İtalya şampiyonu olan oyuncu, Galatasaray'ın yeni oyuncusu. Transfer şu anda resmi onayı bekliyor. Galatasaray bu öğleden sonra (neredeyse) forvetin Türkiye'ye gelişini duyurdu. Türk kulübü, forvetin Türkiye'ye gelişini YouTube'da 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenen canlı bir videoyla duyurdu.
FUSSBALL TRANSFER: Galatasaray, Victor Osimhen'in kalcı neredeyse bitirdi. Süper Lig şampiyonu, forvetin İstanbul'a gelişine dair ilk fotoğraflarını yayınladı. Sözleşmesnin imzalanması an meselesi...
RMC SPORT: Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Türk kulübü Galatasaray ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız isim 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den kesin olarak ayrıldı. Öğleden sonra İstanbul havaalanında binlerce taraftar ile karşılanan oyuncu, bu Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçında (öğleden sonra 8) taraftarlara resmi olarak sunulacak.
AS: Napoli, Nijeryalı forveti bir yıl kiralık olarak Türkiye'de forma giydikten sonra sattı. Galatasaray bu transferle rekor kırdı.
90MIN: "Galatasaray, Victor Osimhen'i satın almak için şok edici anlaşmayı tamamladı"
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