Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma"

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'i bonservisiyle birlikte uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Victor Osimhen'i taşıyan uçağın yayınını 2 milyonun üzerinde kişi izlerken, Galatasaray'ın 2 Ağustos’ta Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde taraftarının önünde Nijeryalı golcü için özel bir imza töreni düzenlemesi de bekleniyor.

"SEVDİĞİM YERE GELDİM"

Victor Osimhen gelişinin ardından yaptığı ilk açıklamasında; “Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim” ifadelerini kullandı.

Osimhen'in Galatasaray'a gelişi yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada da geniş yankı buldu.

İŞTE OSIMHEN İÇİN ATILAN MANŞETLER