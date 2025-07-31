SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma"

Galatasaray'da hasret sona erdi. Sarı-Kırmızılılar kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Bu transfer dünya basınında da geniş yankı uyandırırken Nijeryalı golcünün Türkiye tercihi şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma"
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'i bonservisiyle birlikte uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Victor Osimhen'i taşıyan uçağın yayınını 2 milyonun üzerinde kişi izlerken, Galatasaray'ın 2 Ağustos’ta Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde taraftarının önünde Nijeryalı golcü için özel bir imza töreni düzenlemesi de bekleniyor.

"SEVDİĞİM YERE GELDİM"

Galatasaray Osimhen i İstanbul a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma" 1

Victor Osimhen gelişinin ardından yaptığı ilk açıklamasında; “Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim” ifadelerini kullandı.

Osimhen'in Galatasaray'a gelişi yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada da geniş yankı buldu.

İŞTE OSIMHEN İÇİN ATILAN MANŞETLER
Canlı Skor

"2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ"

Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma" G1

II MATTINO: Artık eski Azzurri'nin dokuz numarası olan ve Napoli ile 2023 İtalya şampiyonu olan oyuncu, Galatasaray'ın yeni oyuncusu. Transfer şu anda resmi onayı bekliyor. Galatasaray bu öğleden sonra (neredeyse) forvetin Türkiye'ye gelişini duyurdu. Türk kulübü, forvetin Türkiye'ye gelişini YouTube'da 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenen canlı bir videoyla duyurdu.

"GALATASARAY: OSIMHEN BURADA"

Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma" G2

FUSSBALL TRANSFER: Galatasaray, Victor Osimhen'in kalcı neredeyse bitirdi. Süper Lig şampiyonu, forvetin İstanbul'a gelişine dair ilk fotoğraflarını yayınladı. Sözleşmesnin imzalanması an meselesi...

"OSIMHEN NAPOLI'DEN TAMAMEN AYRILDI"

Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma" G3

RMC SPORT: Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Türk kulübü Galatasaray ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız isim 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den kesin olarak ayrıldı. Öğleden sonra İstanbul havaalanında binlerce taraftar ile karşılanan oyuncu, bu Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçında (öğleden sonra 8) taraftarlara resmi olarak sunulacak.

"GALATASARAY'DAN OSIMHEN DARBESİ"

Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma" G4

AS: Napoli, Nijeryalı forveti bir yıl kiralık olarak Türkiye'de forma giydikten sonra sattı. Galatasaray bu transferle rekor kırdı.

"ŞOK EDİCİ ANLAŞMA"

Galatasaray Osimhen'i İstanbul'a indirdi, dünya basını şaşkına döndü: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma" G5

90MIN: "Galatasaray, Victor Osimhen'i satın almak için şok edici anlaşmayı tamamladı"

Anahtar Kelimeler:
transfer İstanbul son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Osimhen gelir gelmez yapacağını yaptı! Onları görünce arabasını durdurdu, gönülleri fethetti

Osimhen gelir gelmez yapacağını yaptı! Onları görünce arabasını durdurdu, gönülleri fethetti

F.Bahçe'nin yeni transferine G.Saraylı isimden mesaj!

F.Bahçe'nin yeni transferine G.Saraylı isimden mesaj!

Victor Osimhen, İstanbul'a geldi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Osimhen canlı yayında rekor kırdı

Victor Osimhen, İstanbul'a geldi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Osimhen canlı yayında rekor kırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.