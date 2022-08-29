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  4. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk canlı yayında transferi açıkladı! "3 transfer yapacağız, oyuncumuz bizimle kalacak!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk canlı yayında transferi açıkladı! "3 transfer yapacağız, oyuncumuz bizimle kalacak!"

29.08.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Abdullah Avcı, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Dominant bir oyun sergilediklerini dile getiren Buruk, Galatasaray'ın 3 transfer yapacağını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, Sacha Boey'in ise takımda kalacağını ifade etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisinde her iki takım da birçok pozisyona girdiği karşılaşmayı gol atamadan tamamladı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gol yollarındaki problemi çözeceklerini söyleyen Buruk, transferle alakalı da önemli ifadeler kullandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ;

"DOMİNANT OYUN OYNADIK"

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"Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık"

"DAHA ÇOK ATARAK DEVAM EDECEĞİZ"

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"Bu oyunu geliştireceğiz. Sakatlıkları olanlar da dönecek. Transferler de olabilir. Yeni oluşan takım için oyun kendini gösterdi. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok atarak devam edeceğiz."

"UĞURCAN OYNAMADI DİYE SEVİNEBİLİRSİNİZ AMA..."

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"Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı."

"EN AZ 3 TRANSFER..."

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"Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz."

"TRANSFER DÖNEMİ BİTTİKTEN SONRA RAHATLAYACAĞIM"

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"Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak... Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz."

"SACHA BOEY BİZİMLE KALACAK"

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"Sacha Boey, bizimle devam edecek. Onunla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok."

"ÇOK NET PENALTI"

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"Çok net bir el pozisyonu var, onda çağırılmadı. Dört haftalık bölümde hakemler açısından mutlu musunuz derseniz çok mutlu değiliz ama bir pozisyon, telefondan gördüğüm kadarıyla çok net penaltı olarak görünüyor."

TRABZONSPOR - GALATASARAY

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