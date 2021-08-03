Galatasaray transfer haberleri! Cimbom, Brezilyalı yıldızı getiriyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün yaptığı açıklamalarla transfer edilecek ve gönderilmesi planlanan oyuncuları açıkladı. Son olarak Morutan için harekete geçtiklerini ancak 10 milyon Euro istenildiği için bu transferden vazgeçtiklerini belirten Başkan Elmas, gidecek isimleri açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin 10 numarasına ise Brezilyalı futbolcu aday oldu.

Galatasaray transfer haberleri!

GALATASARAY 24 YAŞINDAKİ YILDIZ İÇİN KARAR AŞAMASINDA Fotomaç’ın haberine göre Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin "10 milyon euro" istemesiyle Morutan defterini kapatan Galatasaray'ın gündemine yeni bir 10 numara girdi. Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim'in, "Buraya, Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile bir oyuncu seyredip geldim" ifadesi dikkat çekmişti. Tecrübeli teknik adamın izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçın olduğu öğrenildi. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu öğrenildi.

CLAUDİNHO KİMDİR? Tam adı Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel olan Claudinho, 28 Oca 1997’de Brezilya’da doğmuştur. 1,70 m boyundaki futbolcu orta sahada oynuyor. Şu anda Red Bull Bragantino’da oynayan başarılı futbolcu takıma 19 Eyl 2019’da girmişti. Claudinho’nun buradaki sözleşmesi ise 31 Ara 2024’te bitecek. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11.00 milyon Euro.

FALCAO VE FEGHOULİ İLE YOLLAR AYRILIYOR Başkan Burak Elmas, Falcao ve Feghouli’nin gönderileceğini duyurdu. Gözden çıkarılan Falcao ve Feghouli'nin maliyetleri bu transfer için kullanılacağı iddia ediliyor.

GALATASARAY’DA MELO BOMBASI Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemiye ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, Felipe Melo bombasını patlattı. Deneyimli teknik adam, G.Saray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen 38 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönebileceğini söyledi.