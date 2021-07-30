Galatasaray transfer haberleri! Terim, defansa takviye istedi!

Bu iki isimden biri Tanganga, diğeri ise Mbemba oldu… Terim’in scout ekibine maliyet araştırmasını istediği Tanganga, genç olması nedeniyle Tottenham’da pek şans bulamıyor. Galatasaray’ın yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

İşte Galatasaray için transfer iddiaları...

LOPES’TE ÜÇ RAKİP VAR! Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Rony Lopes için Galatasaray da devreye girdi. Fanatik'in haberine göre; Portekizli yıldızı, iki Türk devinin dışında Aston Villa, Newcastle United, Sporting Lizbon da istiyor. Galatasaray'ın ise Sevilla ile temasa geçtiği iddia edildi.

Ghezzal transferinde geri adım atan Galatasaray, hücum bölgesi için gündemine Rony Lopes'i aldı. Monaco ve Manchester City'de oynayan Lopes, geçen sezon Sevilla'dan Nice'a kiralık olarak gönderilmişti. Monaco'da 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilya asıllı Portekizli yıldızın başka taliplerinin de olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den Newcastle United ile Aston Villa, Portekiz'den de Sporting Lizbon'un devrede olduğu kaydedildi.

FAVORİ MBEMBA Özellikle PSV ile oynanan rövanş karşılaşmasında Luyindama'ya sert tepki gösteren Fatih Terim, Marcao'nun yanına sadece yerli değil, yabancı bir oyuncu da alınmasını istedi. Gündeme gelen iki isimden biri Porto forması giyen Demokratik Kongolu Chancel Mbemba Mangulu, diğeri de Tottenham'ın genç stoperi Tanganga oldu.