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Galatasaray transfer haberleri! Terim, defansa takviye istedi!

30.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Öztürk, Aytaç Kara, Sacha Boey, Barış Yılmaz, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau’yu sarı-kırmızılı renklerine katan Galatasaray’da transfer harekâtı dur durak bilmiyor. Galatasaray’da PSV maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Luyindama’ya sert tepki gösteren Terim’in, Marcao’nun yanına yıldız bir ismi istediği ortaya çıktı.

Bu iki isimden biri Tanganga, diğeri ise Mbemba oldu… Terim’in scout ekibine maliyet araştırmasını istediği Tanganga, genç olması nedeniyle Tottenham’da pek şans bulamıyor. Galatasaray’ın yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

İşte Galatasaray için transfer iddiaları...

LOPES’TE ÜÇ RAKİP VAR!

LOPES’TE ÜÇ RAKİP VAR!
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Rony Lopes için Galatasaray da devreye girdi. Fanatik'in haberine göre; Portekizli yıldızı, iki Türk devinin dışında Aston Villa, Newcastle United, Sporting Lizbon da istiyor. Galatasaray'ın ise Sevilla ile temasa geçtiği iddia edildi.
Ghezzal transferinde geri adım atan Galatasaray, hücum bölgesi için gündemine Rony Lopes'i aldı. Monaco ve Manchester City'de oynayan Lopes, geçen sezon Sevilla'dan Nice'a kiralık olarak gönderilmişti. Monaco'da 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilya asıllı Portekizli yıldızın başka taliplerinin de olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den Newcastle United ile Aston Villa, Portekiz'den de Sporting Lizbon'un devrede olduğu kaydedildi.

FAVORİ MBEMBA

FAVORİ MBEMBA
Özellikle PSV ile oynanan rövanş karşılaşmasında Luyindama'ya sert tepki gösteren Fatih Terim, Marcao'nun yanına sadece yerli değil, yabancı bir oyuncu da alınmasını istedi. Gündeme gelen iki isimden biri Porto forması giyen Demokratik Kongolu Chancel Mbemba Mangulu, diğeri de Tottenham'ın genç stoperi Tanganga oldu.
22 yaşındaki Japhet Tanganga scout ekibi tarafından önerilen ve Terim'in maliyet araştırması yapmasını istediği diğer oyuncu. Tecrübeli olmaması sebebiyle genç oyuncuya öncelik verilmiyor. Fakat mali şartları uygun olan genç savunmacının satın alma opsiyonuyla kiralanması düşünülüyor.
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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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