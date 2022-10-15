Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılmak üzere olan Sacha Boey, bir anda sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncusu oldu. Avrupa takımlarının dikkatini çeken Boey için devre arası hareketli geçecek.

SACHA BOEY'E DEVLER TALİP

BU SEZON PARLADI Bu sezon gösterdiği başarılı performansla camianın büyük beğenisini toplayan Sacha Boey, takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştı.

SEZON BAŞINDA AZ KALSIN GİDİYORDU Sezon başında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ancak 3. haftada oynanan Trabzonspor maçı sonrasında takımda kalacağı kesinleşen Boey için sıcak bir gelişme yaşandı.

BÜYÜK KÂR SAĞLANACAK Fatih Terim döneminde 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey için sarı-kırmızılılar 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis talep ediyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Boey'i tam 13 katına satmış olacak.