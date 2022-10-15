Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılmak üzere olan Sacha Boey, bir anda sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncusu oldu. Avrupa takımlarının dikkatini çeken Boey için devre arası hareketli geçecek.
SACHA BOEY'E DEVLER TALİP
BU SEZON PARLADI
Bu sezon gösterdiği başarılı performansla camianın büyük beğenisini toplayan Sacha Boey, takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştı.
SEZON BAŞINDA AZ KALSIN GİDİYORDU
Sezon başında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ancak 3. haftada oynanan Trabzonspor maçı sonrasında takımda kalacağı kesinleşen Boey için sıcak bir gelişme yaşandı.
BÜYÜK KÂR SAĞLANACAK
Fatih Terim döneminde 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey için sarı-kırmızılılar 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis talep ediyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Boey'i tam 13 katına satmış olacak.
TRANSFER REKORU KIRACAK
Özellikle Real Madrid ve Liverpool'un kıskacında olan Sacha Boey için istenen rakam da belli oldu. 15 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflere olumlu bakacağı söylenen sarı-kırmızılılarda eğer bu satış gerçekleşirse transfer rekoru kırılacak. Daha önceki rekor 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'ye ait.
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