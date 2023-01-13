Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Erden Timur İlkay Gündoğan için harekete geçti...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ara transfer döneminde perdenin açılmasıyla transferde vites yükseltmiş durumda. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, öncelikli olarak takımda kiralık olarak forma giyen Mauricio Icardi'nin bonservisini almak isterken birçok isim için de görüşmelerini sürüdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın 'transfer sihirbazı' Erden Timur, Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda yapılacak takviyeler için kolları sıvarken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi.