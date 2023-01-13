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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Erden Timur İlkay Gündoğan için harekete geçti...

13.01.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'deki liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde de takımdaki eksik bölgelere yapacağı takviyelerle zirveyi kimseye bırakmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta oynadığı zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolayan Aslan'da, ara transfer döneminin başlamasıyla Erden Timur harekete geçti. 'Transfer sihirbazı' çok ses getirecek bir ismin peşinde. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
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Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ara transfer döneminde perdenin açılmasıyla transferde vites yükseltmiş durumda. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, öncelikli olarak takımda kiralık olarak forma giyen Mauricio Icardi'nin bonservisini almak isterken birçok isim için de görüşmelerini sürüdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın 'transfer sihirbazı' Erden Timur, Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda yapılacak takviyeler için kolları sıvarken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN SÜRPRİZİ! 

İLKAY GÜNDOĞAN SÜRPRİZİ! 

Sabah'ın haberine göre; Timur'un liste başı ismi, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan...

ÖZBEK İLE TOPLANTI 

ÖZBEK İLE TOPLANTI 

Çalımalarını bu yönde sürdüren Erden Timur, Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk ile bir araya gelen Erden Timur, "Aklımda İlkay Gündoğan var" dedi. Timur'un bu sözleri üzerine Okan Buruk'un "Adam Manchester City'de, gelmez" ifadelerini kullandığı öğrenilirken, Özbek de "Mali olarak çok zor" ifadesini kullandı.

ICARDI ÖRNEĞİ... 

ICARDI ÖRNEĞİ... 

Timur ise "Biz elimizden geleni yapalım da. Icardi'ye de 'imkansız' diyorlardı ama aldık" karşılığını verdi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK 

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK 

Erden Timur 32 yaşındaki maestro için ön çalışmalara başladı. Bu transfer için tüm imkanlar seferber edilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

İlkay Gündoğan bu sezon İngiltere Premier Lig'de 15 maçta sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 2 gol kaydetti. 2 de asist yaptı. Merkez orta saha, ön libero ve on numara bölgelerinde görev yapabiliyor. Almanya Milli Takımı'nda 66 karşılaşmada sahaya çıktı. 17 gollük katkı verdi.

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