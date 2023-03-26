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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Fenerbahçe'nin taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

26.03.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray zirvedeki yerini korurken, sezon sonu için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ara transferde yaptığı takviyelerle konuşulan Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki sezon kadro planlamasına dair çok konuşulacak bir isim gündemde. İşte detaylar...

Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada topladığı 60 puanla ligin zirvesinde bulunan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sezon sonu hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer döneminde kadroya yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarına devam ederken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hücum hattına birkaç takviye yapmayı planlayan yönetim kolları şimdiden sıvarken, gündemdeki isim hayli gündem olacak türden.

A Spor'un haberine göre, izleme komitesinin yönetime sunduğu isim Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses olurken, Buruk'un da o isme onay verdiği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN RADARINDA 

GALATASARAY'IN RADARINDA 

Daha önce Süper Lig'de 2019-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Victor Moses ile ilgilendiği öne sürülen Sarı kırmızılı kurmayların, bu sezon performansıyla dikkat çeken ve yükselişe geçen yıldız ismi radarına aldığı iddia edildi.

TEKLİF HAZIR 

TEKLİF HAZIR 

Cimbom'un, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Moses'ın ise iyi bir yıllık ücret verilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde somut hale gelmesi bekleniyor.

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