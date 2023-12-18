Galatasaray ucuz yırttı! Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu taraftar 'oh' çekti! 'Verilmiş sadakamız varmış'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024'te oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak.

Galatasaray'ın grubunda ikinci olarak çıkıp sarı-kırmızılıların yerini kapan Kopenhag, Manchester City ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Kopenhag'ı iki maçta da yenememişti.

GALATASARAY UCUZ YIRTTI! YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kopenhag'ın Manchester City ile eşleşmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar derin bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2, son maçında ise sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

