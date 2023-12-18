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Galatasaray ucuz yırttı! Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu taraftar 'oh' çekti! 'Verilmiş sadakamız varmış'

18.12.2023 14:29 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, bu sezon Manchester United maçlarından 4 puan almasına rağmen Kopenhag'ı bir türlü mağlup etmeyi başaramamış ve adını üst tura yazdıramamıştı! Danimarka temsilcisi Kopenhag, son maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma başarısı göstermişti. Şampiyonlar Ligi'nde belli olan eşleşmelerden sonra bazı taraftarlar 'Verilmiş sadakamız varmış' yorumu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024'te oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak.

Galatasaray'ın grubunda ikinci olarak çıkıp sarı-kırmızılıların yerini kapan Kopenhag, Manchester City ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Kopenhag'ı iki maçta da yenememişti.

GALATASARAY UCUZ YIRTTI! YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kopenhag'ın Manchester City ile eşleşmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar derin bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2, son maçında ise sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)
Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

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