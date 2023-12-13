Galatasaray yenildi UEFA ülke puanındaki yerimiz tehlikeye girdi! İskoçya aldığımız mağlubiyet sonrası ensemize dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, gruptaki son maçında karşılaştığı Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 1-0 mağlup olurken UEFA ülke puanındaki yerimiz tehlikeye girdi.

ENSEMİZE DAYANDILAR

Bir sıra üstümüzde bulunan Belçika'nın arayı git gide açmasının yanı sıra, alınan mağlubiyetlerin ardından İskoçya'nın hemen ensemize dayanması sonrası tehlike çanları bizim için çalmaya başladı. İskoç ekipleri aldığı sonuçlarla, farkı 2.1 olan farkı 1.95'e düşürdü ve Türkiye'ye daha da yaklaştı.

DEVLER LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILABİLİRİZ

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

