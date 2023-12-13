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  4. Galatasaray yenildi UEFA ülke puanındaki yerimiz tehlikeye girdi! İskoçya aldığımız mağlubiyet sonrası ensemize dayandı

Galatasaray yenildi UEFA ülke puanındaki yerimiz tehlikeye girdi! İskoçya aldığımız mağlubiyet sonrası ensemize dayandı

13.12.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kritik mücadelesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında çıktığı mücadelede rakibine elenerek Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından UEFA ülkeler puan sıralamasına çevrildi. Alınan yenilginin ardından UEFA ülke puanında 9. sıradaki yerimiz tehlikeye girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, gruptaki son maçında karşılaştığı Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 1-0 mağlup olurken UEFA ülke puanındaki yerimiz tehlikeye girdi.

ENSEMİZE DAYANDILAR

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Bir sıra üstümüzde bulunan Belçika'nın arayı git gide açmasının yanı sıra, alınan mağlubiyetlerin ardından İskoçya'nın hemen ensemize dayanması sonrası tehlike çanları bizim için çalmaya başladı. İskoç ekipleri aldığı sonuçlarla, farkı 2.1 olan farkı 1.95'e düşürdü ve Türkiye'ye daha da yaklaştı.

DEVLER LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILABİLİRİZ

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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

Canlı Skor

10-İSKOÇYA

10-İSKOÇYA

33.650 PUAN

9-TÜRKİYE

9-TÜRKİYE

35.600 PUAN

8-BELÇİKA

8-BELÇİKA

44.200 PUAN

7-PORTEKİZ

7-PORTEKİZ

51.649 PUAN

6-HOLLANDA

6-HOLLANDA

59.500 PUAN

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