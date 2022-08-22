Galatasaray yıkan haber! Transferde dev çalım... Premier Lig'in yıldızı resmen Süper Lig'de! İşte ilk sözleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, uzun süredir listesinde olan ve son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da top koşturan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Bertrand Traore'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu sezon turuncu-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyecek olan Burkina Fasolu futbolcunun satın alma opsiyonu da Başakşehir'de olacak.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Düzenlenen imza töreninde kendisini turuncu lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalarken kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ "Traore'yi isteyen başka kulüpler de vardı ama kendisi Başakşehir'i tercih etti. Trezeguet transferiyle birlikte Aston Villa ile iyi ilişkilerimiz var. Traore ile kiralık anlaştık, inşallah sezon sonu ailemize katmaya çalışırız." şeklinde konuştu.

"SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Traore ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce hocamız ve arkadaşlarımla tanışıp sahaya çıkmak istiyorum. Baskıyı seven bir futbolcuyum. Baskı, futbolun bir gerçeği. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Eddie Newton, Adebayor gibi isimlerden olumlu bilgiler aldım. Hocamız Emre Belözoğlu ve başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilgi ve alakası ve transferi kolaylaştırdı. " ifadelerini kullandı.

EDDIE NEWTON ETKİSİ

Bir dönem Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi yapmasının ardından Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton ile de görüştüğünü söyleyen Traore, Newton'ın transferde etkili olduğunu söylerken, "Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum” dedi.

GALATASARAY DA PEŞİNDEYDİ

Geçtiğimiz günlerde ileri hatta takviye yapması gündemde olan Galatasaray'ın da Bertrand Traore'ye talip olduğu iddia edilmişti. Sarı kırmızılı ekibin, yıldız isim için Bertnard Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği belirtilmişti.

İLK SÖZLERİ...

Aston Villa’da forma giyen Traore'yi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" diye konuştu.

Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton'ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, "Çok genç yaştan beri Eddie Newton'ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum" dedi.

Bertrand Traore son olarak, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Verebileceğim en iyi katkıyı vermek istiyorum ve kulübe bu sene yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içinde en iyisini yapmayı deneyeceğim" açıklamasında bulundu.