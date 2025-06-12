Galatasaray yine yapacağını yaptı! Tüm dünya Sarı-Kırmızılılar'ın Leroy Sane transferini konuşuyor: Şaşırtıcı ve dikkat çekici

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvadı.

Sarı-Kırmızılılar transfer sezonunu erken açarken Leroy Sane transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız ismi KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜM DÜNYA BU TRANSFERİ KONUŞUYOR

Bu transfer Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça mutlu ederken Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Bayern Münih'in kadroda tutmak istediği ve ismi Arsenal, Fenerbahçe ve Al Hilal gibi kulüplerle de anılan Sane'nin Galatasaray'a gelişi büyük ses getirdi.

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