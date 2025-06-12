Galatasaray yine yapacağını yaptı! Tüm dünya Sarı-Kırmızılılar'ın Leroy Sane transferini konuşuyor: Şaşırtıcı ve dikkat çekici

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvadı.
Sarı-Kırmızılılar transfer sezonunu erken açarken Leroy Sane transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız ismi KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bu transfer Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça mutlu ederken Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Bayern Münih'in kadroda tutmak istediği ve ismi Arsenal, Fenerbahçe ve Al Hilal gibi kulüplerle de anılan Sane'nin Galatasaray'a gelişi büyük ses getirdi.
Alman Transfermarkt'ta konuyla ilgili gelişme 'Sane Galatasaray'a gidiyor. Bayern'in ödemek istemediği imza parasını aldı' şeklinde duyuruldu.
T Online internet sitesinde "Hücum oyuncusu Bayern'den gelen iyileştirilmiş teklifi reddetti ve kararını kulübe bildirdi. Sane, Münih'ten bedelsiz transferle ayrılıyor" ifadeleri kullanıldı.
Sky Sport Almanya haberi "Sane, Galatasaray'a bonservissiz transfer oluyor" başlığıyla yayınladı. Haberde şu satırlara yer verildi: "Leroy Sane FC Bayern'den ayrılıp Galatasaray İstanbul'a katıldı. Alman milli oyuncu serbest transferle ayrılıyor ve devasa bir sözleşme imzalıyor."
Bild'de 'Mükemmel transfer' yakıştırması yapılarak şu bilgilendirme aktarıldı: "Münih'te 5 yıl forma giyip 220 maçta 61 gol ve 55 asist üreten uluslararası oyuncu, Bayern'den ayrıldı. Bayern'in son teklifini kabul etse Sane muhtemelen sabit 12 milyon avro brüt artı bonuslarda 3,5 milyon avro alacaktı."
Ran internet sitesinde şunlar yazıldı: 'Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, beş hafta önce "Sane ile iyi ve üretken görüşmeler yapıyoruz, ancak imza hala eksik. Bunu yapmak istiyoruz, çözmemiz gerekiyor" demişti. Beş hafta sonra ortaya çıktı ki bununla başa çıkamadılar.'
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