Galatasaray yönetimi dondu kaldı! "Satılık değil"

Bu sezon tüm hesaplarını şampiyonluk hasretini dindirmek üzerine kuran Galatasaray'da devre arası hareketliliği şimdiden başlamış durumda. Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başaran Sarı-Kırmızılı ekipte Okan Buruk eksik bölgeleleri belirlerken, kadroya kiralık olarak katılan isimlerin durumu için de ilk hamleler yapılmaya hazırlanılıyor.

Bu isimlerden biri de Sarı Kırmızılıların İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica...

Daha önce Vitesse, Werder Bremen'de forma giymesinin ardından son olarak 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla Buruk ve ekibinin gözüne girmeyi başarırken, Sarı-Kırmızılı yönetim Kosovalı oyuncu için ilk hamlesini yaptı.

Özellikle Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında hücum hattının en etkili ismi olan kanat oyuncusunun Beşiktaş derbisine de 11'de başlaması beklenirken, Rashica'nın bonservisini soran G.Saray'a, İngilizler "Satılık değil" cevabını verdi. Norwich sezon başında Almanya'dan bir kulüpten gelen 8 milyon Euro teklifi kabul etmemişti.

Premier Lig'e dönmeye çalışan Ada ekibi, 11 milyon Euro yatırım yaptığı ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Rashica'yı satmayı düşünmüyor. Ancak Norwich, Premier Lig'e yükselemezse, 26 yaşındaki oyuncu için 1 sene daha kiralık Galatsaray ihtimali doğması gündemde.