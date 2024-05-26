Galatasaraylı taraftarların yanında Fenerbahçeli taraftarlar da Florya'da!

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu.

FLORYA'YA AKIN ETTİLER

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA VAR

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Galatasaraylılarla beraber Floryada şampiyonluğu kutluyor. Sarı-lacivertli formalı bir taraftar, Biz şampiyonluk göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI FENERBAHÇE TARAFTARINI OMUZLARA ALDI

Süper Lig’in 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

