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Galatasaraylı taraftarların yanında Fenerbahçeli taraftarlar da Florya'da!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 21:35
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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamalayan Galatasaray’da taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın etti.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu.

FLORYA'YA AKIN ETTİLER

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA VAR

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Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Galatasaraylılarla beraber Floryada şampiyonluğu kutluyor. Sarı-lacivertli formalı bir taraftar, Biz şampiyonluk göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI FENERBAHÇE TARAFTARINI OMUZLARA ALDI

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Süper Lig’in 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

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florya galatasaray
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