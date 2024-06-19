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Galibiyete rağmen ona yüklendi! Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda Güler eleştirisi... "Hatalı davranıyor""

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 09:20
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle 3 puanlı bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızın galibiyeti büyük coşku yaratırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den maç sonu teknik direktör Vincenzo Montella'ya bir eleştiri geldi. İşte detaylar...

EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımımızın grupta liderlik koltuğuna otururken, galibiyetin yankıları da sürüyor.

Sports Digitale YouTube kanalında Ay-yıldızlıların aldığı galibiyeti değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Vincenzo Montella'ya dikkat çeken eleştirilerden bulundu.

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"ARDA GİBİ OYUNCULAR ÇIKMAZ"

"ARDA GİBİ OYUNCULAR ÇIKMAZ"

Milli takımın galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Parça parça oyunlar oldu. 15 dakika iyi başladık. Kenan'ın golü ofsayt olmasa başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Biz rakibimizi sürekli ümitlendirdik. Arda da bilerek, isteyerek o golü attı. Arda gibi oyuncuları çıkarmayacaksınız. Sıkışan oyunlarda anahtar. Icardi, Dzeko tarzında oyuncumuz yok. " dedi.

"MONTELLA HATALI DAVRANIYOR"

"MONTELLA HATALI DAVRANIYOR"

Rıdvan Dilmen, Vincenzo Montella'nın "Arda savunmasını geliştirmeli" sözlerini eleştirerek, "Bence Montella şurada hatalı davranıyor. Her cümlesinde Arda ile ilgili güzel şeyler söyledi ama savunmasını da geliştirmeli diyor. Arda, futbol kariyeri boyunca savunmasını geliştirmeyecek, pozisyon bilgisini geliştirecek. Sen Arda'yı ekonomik kullan." dedi.

"BAŞKA TAKIM CEZAYI KESERDİ"

"BAŞKA TAKIM CEZAYI KESERDİ"

Gürcistan'ı yenmemizin önemli olduğunu dile getiren Dilmen, "Kötü oynarken de kazanacağımız bir maçtan çıktık. Bugün Portekiz veya başka bir takımla oynasan cezayı keserlerdi." şeklinde konuştu.

"MBAPPE DE MAÇI İZLİYORDUR"

"MBAPPE DE MAÇI İZLİYORDUR"

Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, Arda Güler ile takım arkadaşı olacağına da değinen Rıdvan Dilmen, "Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Cody Gakpo, ve Arda Güler'in EURO 2024'te parladığını görüyoruz. Arda'nın performansı daha da artacaktır. Mbappe de maçı izliyordur. "Allah ben bununla oynayacağım" diyordur. "Ne toplar atar bana" diyordur. Lamine Yamal da çok yetenekli oyuncu ama Arda'nın yaşına geldiğinde de Arda'yı geçebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA HERKES ARDA'YI KONUŞUYOR"

"DÜNYADA HERKES ARDA'YI KONUŞUYOR"

Sözlerine devam eden Dilmen, "Şu anda dünyada herkes Arda'yı konuşuyor. Hepsi birbirinden kıymetli ama bazen bazı figürler çıkar o ülkeyi temsil ederler. Ama yetenek yetmez, çalışmak da lazım. Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.

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Rıdvan Dilmen Gürcistan son dakika euro 2024 milli takım montella
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