Galibiyete rağmen ona yüklendi! Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda Güler eleştirisi... "Hatalı davranıyor""

"MBAPPE DE MAÇI İZLİYORDUR"

Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, Arda Güler ile takım arkadaşı olacağına da değinen Rıdvan Dilmen, "Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Cody Gakpo, ve Arda Güler'in EURO 2024'te parladığını görüyoruz. Arda'nın performansı daha da artacaktır. Mbappe de maçı izliyordur. "Allah ben bununla oynayacağım" diyordur. "Ne toplar atar bana" diyordur. Lamine Yamal da çok yetenekli oyuncu ama Arda'nın yaşına geldiğinde de Arda'yı geçebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.