Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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