YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

25.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maçın oynanacağı Hatay'a gitti.

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Gaziantep FK futbol

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:38
İkindi
16:19
Akşam
19:17
Yatsı
20:37
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.