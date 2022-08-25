GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maçın oynanacağı Hatay'a gitti.
Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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