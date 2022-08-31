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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:

31.08.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde ve baskılı oynayacak" - "Amacımız deplasmana gidip istediğimiz puanları alıp evimize dönmek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, "Amacımız deplasmana gidip istediğimiz puanları alıp evimize dönmek." dedi.

Bulut, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının atmosferli bir ortamda geçeceğini söyledi.

Büyük maçların her zaman heyecanlı geçtiğini anlatan Bulut, "47 bin taraftarın önünde oynayacağız. Futbol adına çok güzel. Futbol, taraftarla güzel oluyor. Deplasman veya kendi evin fark etmiyor. Taraftar olunca futbol bir adım önde oluyor. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde ve baskılı oynayacak. Onlar da 2 gol atmalarına rağmen 7 puandalar. Maçı kazanmak isteyeceklerdir. Amacımız deplasmana gidip istediğimiz puanları alıp evimize dönmek." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını da değerlendiren Bulut, şöyle devam etti:

"Oyuna iyi başladık. Gol de geldi ama golden sonra freni çekmiş olduk. Maalesef rakibe uzak oynamaya başladık. Tempomuz da yeterince iyi değildi. Nitekim rakip 2-1 öne geçti. İkinci yarıda 3 oyuncu değişikliği ve sistemde değişiklik yaptık. Arkadaşlarımız iyi katkı sağladı. Sahada olan diğer arkadaşlarımız da istediğimiz tempoyu ortaya koydu. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Bizim adımıza güzel bir gündü. İkinci yarıda iyi mücadele ve savaşla, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmeyle 3 puanı aldık."

Bulut, kamp döneminde birçok hazırlık maçı yaptıklarını ve takımın kampta iyi sinyaller verdiğini ifade etti.

Takımda eksiklerin olduğunu ve bu eksikleri gidermek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Antalyaspor karşısında oynadığımız futbolun üstüne koyarak ve artırarak daha az hatayla yolumuza inşallah devam ederiz." dedi.

- "Görüştüğümüz 2-3 futbolcu var"

Angelo Sagal'ın transfer görüşmelerinin olumsuz geçtiğini belirten Bulut, oyuncunun takımda kalacağını söyledi.

Bulut, bir basın mensubunun "Transfer çalışmaları devam edecek mi?" sorusuna, "Görüştüğümüz 2-3 futbolcu var. Bunlardan hangileri önümüzdeki günlerde aramıza katılacak hep beraber göreceğiz." cevabını verdi.

Rezerv Lig'in daha doğru planlanması gerektiğini savunan Bulut, "Rezerv Lig düşüncesi yanlış değil aslında ama elinizdeki as futbolcuları orada oynatma ihtimaliniz çok düşük. 19 yaş altı liginden farklı bir lig olmadı. Aynı şekilde devam etmiş oldu. Bence daha farklı bir organizasyon düşünülerek bu sene olmasa da önümüzdeki sene en iyi şekilde hazırlanması lazım." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, dar alanda top kapma çalışmalarıyla sona erdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:

- "Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde ve baskılı oynayacak" - "Amacımız deplasmana gidip istediğimiz puanları alıp evimize dönmek"

Gaziantep FK antrenmanı

Gaziantep FK antrenmanı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK antrenmanı

Gaziantep FK antrenmanı

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