Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Bolu'da bulunan kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Antrenmana yeni transferler Ömürcan Artan ve Valmir Veliu da katıldı.
Gaziantep temsilcisi, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
- Antrenmana yeni transferler Ömürcan Artan ve Veliu da katıldı
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